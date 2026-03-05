Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱回应《政府工作报告》香港部分  陈曼琪：国家重视香港独特作用、寄予更大期望

政情
更新时间：12:47 2026-03-05 HKT
发布时间：12:47 2026-03-05 HKT

全国人大会议今早（5日）开幕，总理李强发表《政府工作报告》。港区全国人大代表陈曼琪表示，《政府工作报告》凝聚力量、指明方向，过去一年稳中求进，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，为人民提供了满意的答卷。

陈曼琪表示，《政府工作报告》中提及发展金融、现代物流、知识产权、检验检测等服务业，这正是香港发展「四个中心、一个高地」，服务国家发展大局的重要一环。工作报告亦提及扩大双向投资合作，擦亮「投资中国名片」，加强对外投资风险防控和海外利益保护，都与国家加强涉外法治建设密不可分。

陈曼琪建议，在河套打造前沿高端经济国际仲裁中心，「港资港法港仲裁」适用范围至河套注册的外资企业，发展普通法以及多法系的人工智能法治数据平台。

至于报告中有关香港部分，她指，继续坚定不移贯彻「一国两制」，促进香港长期繁荣稳定。加入「提升香港依法治理效能」，显示国家更加重视香港的独特作用，对香港寄予更大期望，香港可更大力量的融入及服务国家发展大局。
 

