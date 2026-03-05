两会2026｜黄英豪：香港设计大湾区制造成新趋势 专业服务互认需加快融合

十四届全国人大四次会议今日(5日)开幕。港区人大代表黄英豪表示，香港的五年规划将更好对接「十五五」规划，令香港产业链更加清晰。

进出口业可把握现时局势所带来的机遇

他续指，过去数十年，很多不同地区出现战乱，但同时亦可能带来不同机遇。他指香港在上世纪五十年代经历韩战，发挥物流运输的作用，相信进出口业会发现有何机遇。

中东动荡加速资金流向香港

至于中东现时局势混乱，黄英豪表示将会有更多现金流向香港，因香港是国际金融中心，稳定并背靠国家，对香港资产管理、股市及黄金交易所具备相当信心。他又指，相信人民币国际化的进程将会加快，因很多国家不满美国在中东的军事行动，相信其霸权长远会出现负面影响。

统一两地的产品包装标准助融入

黄英豪说，香港最重要是融入大湾区，除法律界外，香港仍有不同专业未能和大湾区互认，相信通过专业团体、商会及政府互动，相关专业可有更深入融合互动。至于大湾区融合具体措施，他提到重新制定标准，认为未来会出现更多由香港设计，在大湾区城市制造的产品，因此需统一两地的产品包装标准，强调香港及大湾区应有更紧密的合作。

记者：郭咏欣、李健威在北京报道



摄影：刘骏轩

