两会2026｜小米董事长雷军：香港拥人才及国际交往优势 用好香港平台有助科技领域发展

在北京出席全国两会会议的全国人大代表、小米集团董事长雷军称，香港有很多独特的优势，尤其是人才和国际交往，所以利用好香港平台，肯定在科技领域会做出了不起的东西，又称小米已在香港开了30、40家店铺，目前主要是手机及家电等产品进入香港市场。

至于电动车方面，他表示中国汽车行业发展非常快，尤其是在新能源汽车领域当中，认为小米在电动化、智能化方面，都取得非常了不起的进展，而今年是「十五五」规划开局之年，关心未来5年内，国家在科技创新方面有哪些具体的规划。

去年发布3纳米芯片 将加大生产

被问到国产芯片发展，他表示这是小米重点投入的领域，去年5月发布新的手机处理器芯片，是国内第一款利用先进3纳米制造的芯片，未来会进一步加大投入这方面的生产。

而手机芯片在过去一年价格飙升，他解释由于人工智能需求爆涨，令内存存取芯片严重不足，对小米手机业务造成很大压力，会想各种方法降低消费者接受程度。

海尔首席执行官周云杰：冀快速将家用机械人融入民生市场

中东局势混乱，伊朗封锁霍尔木兹海峡，导致油价及天然气价格上升。全国人大代表、家电生产企业「海尔集团」董事局主席、首席执行官周云杰表示，伊朗封锁霍尔木兹海峡的影响仍需观察。被问到人民币汇率走势，会否贬值，他指视乎时间，随时间变化会有动态变化，整体而言仍然看好人民币走向。

至于美国关税方面，周云杰表示，海尔集团海外市场占比达55%，认为关税确实是挑战，但关税同样具备动态变化。被问及内地内需是否供过于求，他强调，市场需要不断发展，并加快创新，不断迭代创新，激发新需求，引领消费。

在人工智能方面，周云杰称，数字智能不能孤立存在，需要融入场景不断进化。他认为，一个企业在AI时代，更重要的是建立起AI思维和企业AI的原生组织。在机器人应用方面，周云杰指海尔集团以两方向为主，包括工业机械人及家用机械人，针对家用机械人，希望以安全的前提下，快速将家用机械人融入民生市场。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：刘骏轩

