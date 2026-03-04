两会2026｜李家超感谢夏宝龙指导和关心香港 将率特区政府全速推进香港五年规划编制工作

中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙今（4日）在中央港澳办新的办公大楼与行政长官李家超会见。李家超下午在社交平台表示，向夏宝龙汇报香港有关经济、民生和社会等方面的最新情况。夏宝龙表示，李家超带领特区管治团队，坚决贯彻落实国家主席习近平关于港澳工作的重要讲话精神和中央决策部署，勇于担当、积极进取，坚定维护国家安全，全力推动高质量发展，特区各领域工作取得显著成效。

香港要主动对接国家「十五五」规划

李家超引述夏宝龙指出，去年12月习近平听取他的述职报告时强调，香港要主动对接国家「十五五」规划；十四届全国人大四次会议即将审查「十五五」规划纲要草案，相信特区政府和社会各界一定会把握机遇，著眼国家发展大局，立足香港自身实际，制定好香港首个五年规划，坚持和完善行政主导，不断提升依法治理效能，充分发挥香港背靠祖国、联通世界独特优势和重要作用，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，加快建设国际创新科技中心，打造国际高端人才集聚高地，在融入和服务国家发展大局中实现更好发展。

李家超感谢夏宝龙对香港特区的指导和关心，以及对特区政府工作的支持和肯定。今年是「十五五」规划开局之年，亦是进一步全面深化改革的重要一年。本届特区政府自上任以来，积极巩固和落实「十四五」规划下的「八大中心」定位，在守正创新同时发掘新经济增长点，巩固提升国际金融、航运和贸易中心地位，打造国际高端人才集聚高地，加快发展国际创新科技中心建设，以及推进北部都会区和河套深港科技创新合作区发展。

中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙，在北京会见来京列席十四届全国人大四次会议开幕会的香港特别行政区行政长官李家超。

李家超明日列席十四届全国人大四次会议开幕会

李家超亦提到，明天（5日）将列席十四届全国人大四次会议开幕会。香港特区会抓紧国家「十五五」规划的机遇，快马加鞭、提速发展，充分发挥香港在「一国两制」下「背靠祖国、联通世界」的独特优势。李家超表示，将带领特区政府全速推进香港五年规划的编制工作，全方位对接国家「十五五」规划，并会主动融入和服务国家发展大局，贡献粤港澳大湾区建设和「一带一路」倡议等，说好国家故事、说好香港故事，为实现香港更好发展，为强国建设、民族复兴作出更大贡献。

他亦提及，参与今天会见的还有中央港澳办、国务院港澳办分管日常工作的副主任徐启方，副主任周霁、农融，驻港国安公署署长董经纬等。

相关新闻：两会2026︱夏宝龙晤李家超 赞特区工作取得显著成效 定能制定好香港首个五年规划