两会2026︱配合「十五五」规划 查毅超：做好建立超算等不同科技版块建设

「十五五」规划纲要快将出台，各界都关注当中创科相关政策。全国政协委员、香港科技园公司主席查毅超表示，希望香港可以跟随国家，在「十五五」规划期间，科技方面可做好自立自强及原创方面的工作，又称科技园一定会有与「十五五」相关的计划，包括做好建立超算等不同科技版块配合的建设等。

查毅超：科技园配合「十五五」规划做好建立超算等

全国政协委员、厂商会会长卢金荣表示，纵然外围环境有很多不稳定性，香港经济仍然强劲，故对投资非常有信心，看到之后楼市、股市未来一年发展良好，最重要是配合「十五五」规划的发展。

吕耀东：欣喜特区政府拨款1,500亿用于北都发展

港区全国政协委员、嘉华集团主席吕耀东表示，今年是「十五五」规划开局之年，非常重要，指创新科技、文化都是香港的机遇，会思考如何融入国家大局之中。他希望今次前来两会，会多聆听国家意见，尽自己责任。

至于中央港澳办主任、国务院港澳事务办主任夏宝龙昨日发言提及要加快发展北都，吕耀东表示欣喜特区政府拨款1,500亿用于北都发展，希望有更多具体措施，每位委员都应该尽努力协助。被问及会否加大投资，他则指，集团现时关切香港房地产发展，冀弄清北都具体措施后再作考虑。

近日地缘政治紧张，夏宝龙提及香港要珍惜稳定局面，被问及香港金融会否受影响，吕耀东认为对香港影响不会太大，指香港作为国际金融中心，给予世界的印象就是稳定和开放，强调稳定非常重要，要珍惜现时的和平，而楼市及金融方面则暂时未见有影响。

李大壮：希望用和平融合方式处理两岸问题

港区全国政协委员、港台经济文化合作协进会主席李大壮表示，过去数十年两岸关系以中美关系为基石，两岸关系发展要先理顺中美关系。台湾方面，他指现时中央政策很清楚，希望用和平、融合方式，以时间换取空间。

被问及对今年两岸交流有何展望，李大壮表示今年是「十五五」规划开局之年，现时工作是希望台湾同胞可更了解国家发展大局的机遇，并分享给台湾同胞。

刘泽星：香港应思考如何在安老上做得更好

港区全国政协委员、港大医学院院长刘泽星指香港面临地方不足的问题，照顾长者设施方面亦可有改善，大湾区可让香港长者有一个舒适的地方安老，香港应思考如何在安老上做得更好。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道