两会2026︱张军批美以军事打击伊朗违国际法 吁停军事行动恢复谈判

以色列和美国联手攻击伊朗多地，令中东局势急剧升温。在北京出席两会，全国政协、中国常驻联合国前代表张军表示，明白大家非常关注伊朗局势，直指海湾地区的局势，不仅关乎该区的稳定，对全世界都产生影响，当前最重要是停止军事行动、恢复谈判，以政治解决问题。他又认为美国及以色列对伊朗发动军事打击，毫无疑问是严重违反国际法。

冀两国元首引领两国朝正确方向发展

他续称，中美是世界上的大国，两国都非常重要，中美关系的健康稳定发展，最重要是坚持双互尊重、互利共嬴，希望在两国元首的引领促进两国朝正确方向发展，而在过程中，中国会毫不犹豫地坚定自己的主权安全及发展利益。

另外，全国政协委会王灵桂去年卸任港澳办副主任后，升任中国侨联党组书记。他今午出席开幕时，被问到近期香港的状况，他指自己已调到侨联工作，已不再负责这个范畴的事情，但仍然很关心香港的事务，因为香港有很多侨胞，其他则不作评论。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道