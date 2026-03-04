Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜马逢国：正酝酿联名提建议 为对国家有重大贡献港人烈士追封荣耀

政情
更新时间：11:35 2026-03-04 HKT
发布时间：11:35 2026-03-04 HKT

两会今明两日在北京召开，港区人大今早（4日）前来人民大会堂开大会预备会。港区全国人大代表团团长、第一召集人马逢国在大会堂外表示，今次会议有很多规划纲要需要讨论，需讨论的包括《中华人民共和国生态环境法典（草案）》议案、《中华人民共和国民族团结进步促进法（草案）》议案等，预料会议时间稍长。

徐莉因身体原因未出席预备会议

被问及港区人大代表今年酝酿联名建议为何，马逢国表示正在准备，他和港区人大凌爱诗准备有关香港为对国家有大贡献烈士追封荣耀的议案，具体内容正在准备。至于36名港区人大代表，今日只有35位出席，马逢国表示徐莉代表今日因身体原因，未能出席。

陈振英冀岀台其他金融相关政策

全国人大代表陈振英表示，今年最关注「十五五」规划，会否与大家预期有何不同，特别是创科相关范畴，有何新政策配套，又期望有其他金融相关的政策岀台。全国人大代表陈仲尼关心，香港如何发挥国际金融中心的功能，助力国家「十五五」建设。

早上近11时，北京下起雪来，且越下越大，是近年较少发生，不少来采访的记者都在大会堂外拍照留念。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
22小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
13小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
22小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:15
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
即时国际
5分钟前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选最高领袖 专家会议大楼遭以军袭击
即时国际
1小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
19小时前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
16小时前
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
即时中国
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
23小时前