议政随想︱范骏华：《立足香港优势 共筑航空产业新未来》

部署加大保障和改善民生力度，扎实推进全体人民共同富裕的任务、是「十五五」时期经济社会发展的关键方向。今年作为国家「十五五」规划开局之年，香港亦处于「由治及兴」的关键阶段，特区政府新一份《财政预算案》紧扣国家战略部署，发挥香港独特优势，以务实前瞻举措统筹财政整合、经济转型与民生保障，大力推动「人工智能 AI+」、新型工业及航空航天等重点产业发展，引领香港更好融入国家发展大局、服务国家高质量发展。

国家「十五五」规划明确加快建设航天强国，并将航空航天列为战略性新兴支柱产业。随着国产大飞机 C919 商业化与国际化推进，我国航空产业迎来黄金发展期，却仍面临航材保障不足、核心技术待突破等挑战。香港具备国际枢纽优势，完全可成为国产飞机与商业航天「走出去」的重要支点。

基于此，我已在新一份《财政预算案》建议书，以及现正于北京召开的全国两会的提案中作出双重倡议，从国家战略高度构建「研发—制造—交易—维修—拆解」航空全产业链，并发挥中国香港固有优势，进一步扩大产业规模、引入链上企业、对接内地广阔市场、推出配套政策，以完善仓储、跨境交易、适航互认等功能，逐步打造国产飞机航材交易中心。透过完善航空产业链布局，既助力国家航空强国建设，更可从根本上守护国家航空产业链的安全与自主可控。同时推动香港经济转型升级、培育新质生产力，继而为长远繁荣注入新动力，切实以香港所长、服务国家所需。

范骏华