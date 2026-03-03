Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱李慧琼：夏宝龙肯定人大政协工作 嘱继续支持特区维护国安

政情
更新时间：20:27 2026-03-03 HKT
全国两会前夕，港澳地区全国人大代表、全国政协委员今午（3日）到中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室座谈交流。全国人大常委、立法会主席李慧琼表示，今次两会意义重大，因有「十五五」规划纲要需审议及通过。她形容「十五五」规划纲要是承先启后文件，带领国家走向强国建设、民族复兴的重要节点，亦为香港、澳门发展提供更好、更广阔的平台。

李慧琼指，人大政协首日首个行程就是前往港澳办新办公大楼参观，并获中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙亲自接待。夏宝龙亦发表讲话，主题为齐心协力，团结奋斗，抓紧「十五五」规划机遇，更好发展香港及澳门，更好发挥香港、澳门角色，融入及服务国家发展大局。

李慧琼引述夏宝龙指出，「十五五」时期意义非凡，香港将大有作为，因香港拥有「天时、地利、人和」的优越条件。夏宝龙亦强调，香港要珍惜当前来之不易的大好局面，共同推动「一国两制」事业行稳致远。

李慧琼续指，夏宝龙肯定人大政协过去所做工作，并寄予深切厚望，希望人大政协心怀「国之大者」，认真履职尽责，尤其在今次两会认真建议及审议，令最后获通过内容是高质量，推动港澳实现高质量发展，主动「识变、应变、求变」，在新发展格局中，增强新发展动能。

李慧琼再次感谢夏宝龙接见，相信全体人大代表会好好学习夏宝龙讲话精神，并将此贯彻在会议过程中，返回香港亦会宣传北京两会内容，让社会各界更掌握「十五五」规划纲要及政府工作报告。

勉人大政协更好宣传两会及「十五五」

被问及在最近地缘政治形势下，夏宝龙有否指示，特别在维护国安及国际交流合作工作上。李慧琼表示，夏宝龙肯定人大及政协工作，包括认真学习、宣传中央精神及维护国家安全，并指夏宝龙期望两会后人大及政协可更好宣传两会及「十五五」规划的内容与精神，包括在现时地缘政治复杂情况下，继续支持特区政府维护国家安全，及所有要做、依法的必要工作。

李慧琼亦期待，特区政府可适时分享想法，让社会各界，包括人代、政协、立法会，以至市民都可给予意见，在新时代下推动香港更好融入及服务国家发展大局，更好对接「十五五」规划。

被问及特区政府推出政策后引起争议，夏宝龙有否因此著墨。李慧琼表示没有具体提及该部分，重申夏宝龙早前在研讨会中分享，作为立法会议员角色要支持特区政府，在收集民意后可完善特区政府的政策建议，形容两者是互相的。

港区全国人大代表陈勇表示，夏宝龙亦特别提到如何具体加快北都、横琴发展，因北都是创科中心的重中之重，并继续维护国家安全和社会的稳定，绝不容许外国势力和反中乱港分子搞坏香港。

记者：李健威、郭咏欣 北京报道

