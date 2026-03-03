国安白皮书｜私隐公署办学习会 钟丽玲：增强同事维护国家安全意识

个人资料私隐专员公署于3月3日举办《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书学习交流会，由私隐专员钟丽玲主持，让公署同事学习及领会白皮书的重要内涵和要求，增强同事的国家安全意识。

在交流会上，参与者学习及讨论白皮书的内容，包括香港维护国家安全的斗争；中央政府及香港特别行政区在「一国两制」下维护国家安全的责任；香港实现由乱到治走向由治及兴；以及以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展必须把握的「六个坚持」。

钟丽玲表示，白皮书全面总结香港维护国家安全的实践历程和经验启示，意义重大。鼓励同事深入理解白皮书的内容，不断提高维护国家安全的意识，携手以高水平安全护航「一国两制」及实现香港长期繁荣稳定。而香港维护国家安全的实践为香港市民依法享有各项权利自由提供了更好保障，香港居民依法行使各项权利，享有各种自由，个人私隐亦受到应有保护。她与公署同事会在自身岗位上牢牢把握「一国两制」下维护国家安全的实践要求，坚定不移建设高水平安全，护航「一国两制」实践行稳致远。

