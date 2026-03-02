北都｜孙东下午公布沙岭数据园区用地招标结果 园区将发展为高端数据中心
更新时间：15:18 2026-03-02 HKT
发布时间：15:18 2026-03-02 HKT
发布时间：15:18 2026-03-02 HKT
创新科技及工业局局长孙东、创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭及创新科技及工业局副局长张曼莉今日（2日）下午5时就沙岭数据园区用地招标结果会见传媒。
沙岭数据园区用地位于北部都会区，邻近罗湖地段，地盘总面积约为116 365平方米，现正改划为「其他指定用途」注明「创新及科技」，作发展数据园区及相关产业用途，以配合香港发展成为国际创新科技中心的愿景。沙岭数据园区用地最高的楼面面积可达250 000平方米，当中不少于70%的楼面面积须作高端数据中心用途。
推出沙岭数据园区用地旨在提供先进算力设施，推动数据和人工智能相关产业的发展，巩固香港作为区内数字基础设施枢纽的地位，促进数字经济和智慧城市的发展。
政府以「双信封制」方式进行公开招标，创新科技及工业局指希望透过招标吸引具实力的投资者，将沙岭发展为先进的数据中心和相关产业的数据园区，协助推动香港创科发展。政府在制定招标文件时亦加入相关条款，确保用地以数据园区为主导用途；并采用「「双信封制」进行评审，就投标者的非价格建议和价格建议作综合考虑，以期选出最能发挥用地潜力的方案。
