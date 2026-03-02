Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜陈茂波：本港可作为「安全港」 投资者安心将资金流入流出

政情
更新时间：12:34 2026-03-02 HKT
发布时间：12:34 2026-03-02 HKT

美国、以色列2月28日起联合空袭伊朗多个地点，伊朗亦对中东多个美军基地及以色列还击，伊朗最高领袖哈梅内伊身亡。伊朗局势不稳，财政司司长陈茂波今日（2日）在电台节目表示，香港没有外汇管制，欢迎资金流入本港，投资者可以很安心将资金流入流出，亦有相对稳定的环境。他指，当投资者想持有美元资产，但又担心地缘政治或美国债台高筑，本港可作为「安全港」。

陈茂波：无意改动港元与美元挂勾

陈茂波指，本港无意改动港元与美元挂勾，亦不打算调整1美元兑7.8港元的汇率，强调这可给予市场确定性、政策一致性，本港外贸仍以美元为主，而联系汇率过去数十年让香港作为自由港，提供稳定环境给国际投资者。

美国与以色列向伊朗发动军事行动前，《预算案》预测本港今年经济增长2.5%至3.5%，陈茂波表示，仍然相当有信心可以做到，外贸和金融是主要动力，而回应外围环境，重点方向或有所调整，仍然看好金融业，很多公司想排队来港上市。

相关新闻：

伊朗局势．旅游及航班更新｜纵横游：为保障安全已取消3月10日前的阿联酋团队 将据旅监局指令退款

伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 央视：开会时遇袭︱不断更新

伊朗局势︱杜拜棕榈岛酒店疑被飞弹碎片击中 入口起火冒浓烟・有片

伊朗局势︱波斯湾国家相继受攻击 巴林大楼遭伊朗无人机击中爆炸 科威特机场遇袭多人受伤

伊朗局势︱美军空袭德黑兰 港商多哈、杜拜转机航班取消 无奈滞留俄罗斯

