两会｜范骏华提6项建议 倡设专项研发基金 将香港打造为国际研发与传播窗口

政情
更新时间：15:14 2026-03-01 HKT
发布时间：15:14 2026-03-01 HKT

全国两会（十四届全国人大四次会议和全国政协十四届四次会议），将分别在3月5日和3月4日于北京开幕，审议第15个「五年规划」（简称十五五）。选委界立法会议员范骏华表示，将于两会上就两个提案提出共6项建议。

倡在港设国际研发推广分中心  设专项研发基金推动产学研合作

就善用科技与多元手法强化青少年爱国主义教育，丰富国家文化软实力的提案。范骏华提出三项建议，包括：由多部门联合设立统筹机构，在香港设立国际研发推广分中心，整合内地与香港资源，确保教育内容准确系统；针对不同年龄段青少年打造沉浸式、启智性科技文创与游戏产品，建立评审机制，以寓教于乐方式增强国家认同；以及设立专项研发基金，推动产学研合作，培养复合型人才，将香港打造为国际研发与传播窗口，实现教育、产业、传播协同升级。

至于有关深化中医药特色文化旅游、教育及国际交流的提案。是他与跨界别关注中医药联席会议协调和讨论完成，提案主张通过文化传播、人才培育、产业发展协同推进，让中医药成为全球共享的公共文化产品与健康财富，助力构建人类命运共同体。

范骏华同样提出三项建议：包括：以文化为核心，布局海外文化展示载体，推动中医药与文旅深度融合；搭建多维国际交流平台，设立专项基金，运用数码技术扩大全球传播；及发挥香港优势，设立国际中心与交流实习基地，强化与内地权威机构合作，打造中医药国际化枢纽。
 

