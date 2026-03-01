财政预算案2026︱陈茂波指「AI+」加「金融+」协同效应巨大 可产生「飞轮效应」

财政司司长陈茂波表示，刚过去的财政预算案重点之一是锐意推动「AI+」与「金融+」的相互促进。他认为当「AI+」遇上「金融+」，所产生的协同效应将是巨大而深远的。这并非单纯简单的叠加，更像是相互促进的「飞轮效应」，是因地制宜、深度融合的发展策略，两者在相互推动中，创造新的价值和机遇。

陈茂波在网志表示，预算案提出「AI+」与「金融+」两条主线，期望能在经济加速转型的过程中，让香港的高质量发展走向更高的台阶。香港正身处科技创新的关键节点，人工智能不单是未来的核心技术，更是能影响千行百业的巨大力量。加速推动AI+的发展，实际上也是推动优势产业的「变阵升级」和新兴行业的加速壮大。

深度是核心速度是关键

陈茂波指，香港作为国际金融中心，有必要将前沿的AI技术深度融入服务之中，让金融服务能做得更大更强，同时让AI技术扩展到更广阔的应用场景，实现双向赋能、良性互动。在这个过程中，深度是核心，速度是关键。

他指可以预见，香港需要更懂用AI的企业，亦需要更懂AI和创新科技的金融和专业服务。这将丰富香港作为国际金融中心的内涵，更让金融+科技创新与产业创新，助力国家现代化产业体系的建设。