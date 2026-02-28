两会前瞻｜教联会黄锦良提多项建议 倡促进大湾区数字教育融合

全国两会下周北京召开，适逢国家「十五五规划」开局之年，港区人大代表、立法会议员、教联会主席黄锦良今日（28日）提出多项建议，包括促进大湾区数字教育融合、推动「北都大学城」吸引内地顶尖大学落户。教联会期望能对接国家「十五五」规划，推动香港更好融入国家发展大局。

黄锦良：倡设数字教育示范学校联盟 打造数字教育示范区

黄锦良建议促进大湾区数字教育融合，期望成立数字教育示范学校联盟，并在国家支持下打造数字教育示范区；亦建议推动北都大学城的建设，争取国家支持，吸引内地「双一流」大学落户，以汇聚国际人才及培育本地精英。他强调教育、科技、人才是香港未来的核心竞争力，亦是经济转型的关键。希望能够结合香港本身的优势和发展需求，对接「十五五规划」，推动香港更好融入和服务国家发展大局。

冀教育局多聆听业界意见 发展适合香港教育模型

黄锦良亦赞扬施政报告重视人工智能（AI）发展，乐见政府为优质教育基金预留20亿元，反映当局推动数字教育的决心。他期望教育局能多聆听业界意见，发展出适合香港使用的教育模型。

刘智鹏：预算案推创新科技 学界应抓紧创科机遇

教联会会长、选委界议员刘智鹏提到，今年为国家「十五五规划」的开局之年，香港肩负着与国家规划对接的重大任务。他续指，香港的财政预算案已不能再如以往般仅在内部规划，必须放眼国家发展大局。

对于新一份财政预算案，刘智鹏认为，虽然当局未接纳高等教育界撤回拨款削减的期望，但投放数百亿元发展创新科技，大部分资金最终仍可回流至高校界及科研界，学界应思考如何利用资源，实践「产学研」融合。

邓飞：削减学校经费 影响小型办学团体

教联会副会长、教育界议员邓飞则指出，政府削减经费主要影响学校一般营运开支，对资源较紧张的小型办学团体挑战尤其严峻，建议当局考虑让学校更灵活地运用各项津贴。

另外，黄锦良形容2025年是教联会丰收的一年，适逢教联会创会50周年，并有四位成员破天荒当选立法会议员。展望2026年，黄锦良认为教联会的承担及担子将会更重。他表示，四位立法会议员会齐心协力，在议会中发挥作用，配合国家建设「教育强国」及中国式现代化的目标，推动香港教育向前优质发展。

记者、摄影：李健威

