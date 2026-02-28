Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

选委界范骏华联观塘区议员邓咏骏蓝田设地区办事处 结合棒球推广社区体育

政情
更新时间：14:23 2026-02-28 HKT
发布时间：14:23 2026-02-28 HKT

选委界立法会议员范骏华继2月于柴湾及湾仔区开设3个地区办事处后，今（28日）与观塘区议员邓咏骏于蓝田丽港中心开设第4个地区办事处，为九龙东街坊市民服务。身兼中国香港棒球总会永远名誉会长的范骏华期望，联合地区办事处不仅是服务街坊，听取民意的聚脚点，同时亦借助就近晒草湾棒球场的便利，积极推广社区体育发展，促进市民身心健康，并透过不同的地区及康体活动增强社区凝聚力，助力香港更好发展。

开设地区办事处 加强与民联系

立法会是社情民意「汇集地」，而作为民意代表，议员需要有广泛渠道接触市民，并积极深入社区，往群众中去，以充分发挥市民与政府之间的桥梁角色。自上任以来，范骏华便积极与地区伙伴、议员同事探讨开办地区办事处的安排，并在各方众志成城下，开设多个地区办事处，加强与民联系，服务市民。

范骏华与湾仔区议员李碧仪设立联合地区办事处。
范骏华与湾仔区议员李碧仪设立联合地区办事处。

范骏华4个地区办事处详情

范骏华议员、邓咏骏议员联合地区办事处
地址：九龙茶果岭道95号丽港中心商场G楼36号舖
电话 : 3101 2142

范骏华、邱达根立法会议员联合地区办事处
地址：柴湾青年广场9楼902室
电话 : 6211 9830

范骏华议员、李碧仪议员联合地区办事处
地址：湾仔谭臣道8号威利商业大厦13楼A室
电话 : 2865 3300

范骏华议员地区办事处（主要用作服务和联络业界）
地址：湾仔皇后大道东213号胡忠大厦27楼2-3室
电话 : 2186 8239

