公务员薪酬调整︱杨何蓓茵 : 稍后邀职方提出加薪要求 冀6月交行会决定

公务员于过去6个财政年度三度冻薪，今年财政状况好转，政圈不倾向再次冻薪。新一份《财政预算案》列明政府将按既定机制调查公务员薪酬趋势，并由行政长官会同行政会议在充分考虑6大因素后决定。公务员事务局局长杨何蓓茵今日( 27日 )表示，薪酬趋势调查委员会昨日( 26日 )已发出问卷给符合条件的私营公司及非政府机构，政府内部也会就经济状况、物价指数等因素搜集数据，稍后会邀请职方提出对年度薪酬调整的要求，期望在6月可以汇集6个因素的资料后，供行政会议考虑和作出决定。

杨何蓓茵出席纪律部队评议会36周年会庆酒会时致辞，表示预算案提及政府会透过继续推进资源效率优化计划，在未来两个财政年度控制经营开支及公务员编制，她深信凭著纪律部队一贯的专业精神和使命感，会继续以尽忠竭诚、敢于改革及创新的精神，为市民提供优质的服务。

杨何蓓茵表示，薪酬趋势调查委员会昨日已发出问卷给符合条件的私营公司及非政府机构，稍后会邀请职方提出对年度薪酬调整的要求，期望在6月可汇集资料供行政会议作决定。资料图片

杨何蓓茵亦提到，国务院新闻办公室本月10日发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，阐明香港维护国家安全的斗争从未停止，当前世界百年未有之大变局加速演进，地缘政治局势日趋复杂，全球不稳定因素增加，香港面对的国家安全风险变化莫测，必须时刻警惕，全方位做好香港维护国家安全的工作，全体公务员都有维护国家安全的责任，纪律部队的责任尤其重大和突出。

杨何蓓茵表示，今年是国家「十五五」规划的开局之年，特区政府必定做好香港的五年规划，以对接国家的「十五五」规划，让香港更好地融入及服务国家发展大局，将国家的机遇转化为香港的具体发展成果。公务员事务局会为未来五年的公务员事务发展作出规划，成为香港五年规划的一部分。