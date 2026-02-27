十五五规划｜公务员事务局成立对接预备小组 杨何蓓茵 : 编制公务员范畴香港五年规划

公务员事务局局长杨何蓓茵今日( 27日 )表示，国家「十五五」规划即将出台，按照行政长官李家超指示，公务员事务局成立对接「十五五」规划预备小组( 预备小组 )，由常任秘书长林雪丽担任小组主席。在「十五五」规划正式公布后，预备小组会转为对接「十五五」规划编制小组( 编制小组 )，编制公务员范畴的香港五年规划，全速推进对接「十五五」规划的工作。

预备小组已召开首次会议

杨何蓓茵于社交平台发文，指预备小组已召开首次会议，她亦有出席，分享今次积极做好编制「香港五年规划」以对接「十五五」规划的重要性。「十五五」规划是国家未来五年发展的总体思路和宏伟蓝图，这在在都为香港的未来发展带来无限机遇。政府也要做好香港的五年规划，订好未来五年的发展愿景和目标，并设计好达成这些目标的举措。

公务员事务局常任秘书长林雪丽担任预备小组主席。

她指出，公务员团队作为特区政府治理体系的重要组成部分，在推进香港五年规划以对接国家「十五五」规划的工作上，必须积极主动，全力以赴，订出公务员团队发展的目标，让整个政府有一支有能力和眼界抓紧机遇，扎实推动经济高质量发展的团队，让香港深度参与粤港澳大湾区建设，更好融入和服务国家发展大局。

预备小组及其后编制小组的工作任重道远，杨何蓓茵期望公务员在这过程中解放思想，锐意创新，把「十五五」规划带来的重大机遇，转化为切切实实的发展成果，惠及各行各业及广大市民。