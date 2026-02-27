李家超晤珠海市委书记陈勇 鼓励珠海企业利用香港作跳板 开拓海外市场

行政长官李家超今日（27日）与珠海市委书记、广东省委横琴工委书记陈勇会面，就加强港珠合作交流意见。

香港会与珠海紧密合作 打造两地成大湾区货物出入口主要门户之一

李家超欢迎陈勇书记率团访港。他表示，自港珠澳大桥通车以来，珠海成为内地唯一与香港和澳门陆路相连的城市，而「港车北上」和「粤车南下」相继实施，深化粤港居民双向奔赴，进一步促进粤港澳大湾区内人流和物流便捷流动。香港作为大湾区的核心城市，会持续与珠海紧密合作，进一步把握好大桥的机遇，将港珠两地打造成大湾区货物出入口的主要门户之一，推动大湾区高质量发展。

李家超说，香港国际机场与珠海机场一直合作无间，成果显著。两地通过加强「经珠港飞」直通客运服务和共同拓展国际货运业务等措施，进一步提升两个机场的竞争能力，加大结合两地机场的优势，发挥「一加一大于二」的协同效应，是港珠优势互补、互惠共赢的实证。香港会继续发挥国家机遇和国际机遇的双重叠加优势，持续加强两地机场的协作，共同为建设粤港澳大湾区世界级机场群作出贡献。

李家超表示，港珠山水相依，同根同源，在经贸、投资、运输和航空等领域往来频繁。香港特别行政区政府会积极主动对接国家「十五五」规划，更好融入和服务国家发展大局，担当好「引进来、走出去」的角色，他鼓励珠海企业利用香港作为跳板开拓海外市场，共谋发展，携手把握国家发展机遇。