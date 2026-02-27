政府本财政年度首10个月录879亿盈余 财政储备至3月底将达6,572亿

政府今日（27日）公布本财政年度首10个月（即截至2026年1月31日）的财务状况。本财政年度首10个月的整体开支及收入分别为6,273亿港元及6,149亿港元。计入发行政府债券所得1,423亿港元及偿还政府债券420亿港元的本金后，录得879亿港元盈余，财政储备在2026年1月31日为7,422亿港元。

预计2025至26财政年度盈余将为29亿

计及余下两个月预期的收入和开支，预计2025至26财政年度的盈余将为29亿港元，财政储备在2026年3月底将为6,572亿港元。

