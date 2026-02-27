政府申389亿基本工程拨款 议员关注水务工程拨款增94% 署方：水管改善及安装智管网

政府拟向立法会申请389.29亿元基本工程储备基金整体拨款，较上年度减少6.8%。立法会工务小组委员会今早（27日）召开会议讨论，多名议员关注水务工程拨款大幅增加的情况。项目在不记名投票下，获得在席大多数议员支持通过，并不建议财委会进一步讨论项目。

水务署增拨7.1亿元改善管网 去年爆水管已见减少

民建联姚铭表示，水务工程拨款大幅增加94.1％至约32亿元，是否涉及过去水管更换问题。水务署副署长陈志远表示，拨款增加是由于项目的规模及数量庞大，以及进行中和建议的项目需要的现金流较为高，包括滤水厂、配水库、抽水站，以及水管网络的紧急和必要的改善工程，以保持水务设施的稳健性及运作效率，亦都包括优先为爆裂及渗裂风险较高的水管进行改善工程，以及安装「智管网」，令水务署可全年24小时不间断供应优质供水。

他承认拨款增加最多是管网改善工程，增加约7.1亿元，是为了回应社会就水管爆裂及渗漏事故，增拨资源以更新水管，而去年水管爆裂事故的宗数，较2024年减少，署方更在管网中加滤网，以令沥青剥落时不会进入内部供水系统。

内部喉管安装新智能水表以获取更多数据

工联会梁子颖同样关心水务工程拨款，包括推出「智管网2.0」是「升级版」或第二阶段项目，以及这个改善工程涉及的范围是多少，如何可解决未来爆水管的情况。对于署方要成立管道机械人联合实验室，以及开发管道机械人的技术，他关注研究完成后，何时会正式使用这些机械人的设施。九龙中议员杨永杰表示，内地的喉管机械人发现成熟，署方为何不直接引入，而要重新去研究。

陈志远表示，过去「智管网」主要监察各区渗漏的情况，并非实时数据，但署方发现若能提早知悉有轻微渗漏情况，可提早安排维修，减少爆喉的风险，「智管网2.0」会是一个升级版，将现有500个传感器变为实时提供数据，同时会加多250个传感器，以增加「智管网」的范围。

他指，长远会结合水利模型，在内部喉管中安装新一代智能水表，以获取更多数据，令署方更掌握管网情况，检视喉管是否有问题。他又称，去年9月已与理工大学成立机械人联合实验室，正研究在一条已有水的水管，在不停用情况下放入导管检视情况，坦言海外有这种科技，但价钱贵又不宜香港使用，希望未来实验成果可协助署方更精准掌握水管情况。

记者：郭咏欣