Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘｜取消「一换一」惹反弹政界吁监察数据再检视

政情
更新时间：09:07 2026-02-27 HKT
发布时间：09:07 2026-02-27 HKT

《财政预算案》有不少新猷，但坊间最大争议，莫过于正式宣布取消电动私家车「一换一」税务优惠。消息一出，随即振兴九龙湾夜经济，大批买家涌至车行落订，有车行更一晚售出逾350辆电动车，较平日多17倍。无论是电台「烽烟」抑或立法会，不少人批评取消「一换一」与推动电动车普及化背道而驰，更有港区人大代表关注，这是否与国策相符？

政府在《预算案》前夕更新《电动车普及化路线图》，当中强调未来以兴建快速充电桩、增加配套为主，已预示「一换一」政策即将终结。过去10年，电动私家车　首次登记税宽减包括「一换一」计划，累计总免税额逾300亿元，惟近年库房见红，政府前年已大幅下调「一换一」税务优惠，今次更一刀切取消计划，但财爷陈茂波称财政收入非考虑重点，而是现时电动车选择多、性能佳、具竞争力，是时候完结。

政府未有公开数字估算「一换一」终结后涉及的额外税收，翻查财政总目，2026/27年度政府预计汽车首次登记税收入为88.8亿，比本年度多约40亿元，数字没区分燃油车与电动车。不过现时新登记车辆7成是电动车，预料大部分税收皆来自电动车。

选委界议员何敬康昨问及，取消「一换一」后政府多收税额、电动车销量下降多少，陈茂波未有提供详细数据，但承认预计未来一段时间电动车销量会下跌。何敬康向笔者指，当局回应未能充分解答疑问，若要说服市民政策具合理性，应提供取消优惠后的可增加首次登记税税收，以及会否令燃油车登记数目回升，让社会衡量利弊。

他又提到，澳门登记电动车毋须缴税，听闻部分人酝酿透过在澳门买电动车，再透过抽签配额取得在香港的牌照，但他不鼓励市民这样做，因澳门车进入香港市区的配额是「准予续期」，随时有机会改变；再者，澳门车必须由持有澳门驾驶执照的人驾驶，港人难取得，亦有法律疑虑。

税务优惠向来是推动电动车普及的关键因素，犹记得2017年陈茂波发表首份《预算案》，宣布取消电动车首次登记税豁免，政策「过辣」触发强烈反应，电动车登记急插，最终翌年重推税务优惠，即「一换一」计划。诚然，目前电动车充电配套、市场生态比9年前成熟得多，但完全不提供财政诱因，如何令车主有意欲换电动车？以往不少驾驶者抗拒电动车，但面对油费贵、税务优惠吸引，毕竟是「身体最诚实」。

有本身是电动车车主的港区人大代表指，近年内地新能源汽车行业内卷严重，甚至被指「产能过剩」，某程度香港也能协助「促销」，质疑取消优惠与内地推动电动车的大方向未必符合。

不过民建联陈克勤认为说法不成立，因香港的右軚车与内地属不同市场，不存在「促销散货」。但他担心取消优惠令本港私家车电动化的步伐放缓，希望政府密切监察电动车的更迭速率及市场反应，若数据显示普及化进度明显放缓，应在财政状况许可下审时度势，考虑恢复优惠。

有官场中人则指，电动车发展已由市场力量主导，性价比越来越高，即使无优惠，驾驶者换车亦必先考虑电动车，取消计划已顾及实际环境。有熟悉汽车业的人士指，本港车行向来「食水深」，相信「一换一」取消数月后，车行亦会因应市况减价，加上配额炒价太高，现在不宜「冲动消费」。

聂风

相关新闻：

财政预算案2026｜车主赶「一换一」尾班车 有车行一晚售逾350辆 代理：已多预400新车

预算案2026︱「一换一」取消惹不满 陈茂波称新车具市场竞争力 发展北都不会「益晒深圳」

财政预算案2026︱汽车会：「一刀切」打击换购意欲 电动车市场「阵痛」相当激烈

财政预算案2026︱电动车准车主赶「预购死线」 请假买心头好：睇啱就扑锤

财政预算案2026︱电动车「一换一」3月底届满 配额有价有市 油车主天价$6.8万放配额

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁站再现神秘人龙！港人好奇「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
20小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
13小时前
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
商业创科
3小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
影视圈
13小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
15小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
2026-02-26 09:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
青衣饼店内面包掟店员 商场平台推跌老翁  黑褛男涉袭击被捕
突发
4小时前