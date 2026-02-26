Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

厂商会上调本港GDP增长预测至3.5% 料今年香港货物出口维持增长

政情
更新时间：18:26 2026-02-26 HKT
发布时间：18:26 2026-02-26 HKT

香港中华厂商联合会（厂商会）今日（26日）举行新春团拜，厂商会会长卢金荣预料2026年全年GDP增长上调至3.5%。

预计今年香港货物出口维持增长  但增速或放缓至单位数

卢金荣致辞时表示，虽然发达经济体仍未摆脱经济疲弱的状态，同时，特朗普政府的新关税政策再次为全球贸易前景增添不确定性，但港商近年持续优化全球供应链布局，相信有能力应对挑战。加上中国内地仍是全球经济增长的主引擎，而人工智能投资热潮亦带动相关生产与贸易活动，进一步巩固香港作为亚太区电子零部件贸易枢纽的地位。他预计今年香港货物出口将维持增长，但增速可能放缓至单位数；而服务贸易出口受金融市场活跃及旅游复苏带动，料将保持强劲增长势头。

他认为，内需将「接棒」出口，成为今年推动本港经济增长的主要动力源；由于本地就业市场平稳，加上美国降息势头料将持续，本港融资环境将继续改善。在股市和楼市同步向好的带动下，财富效应进一步释放，有助刺激本地消费与投资。同时，北部都会区的提速发展及新一份《财政预算案》推出的稳经济、促增长政策，亦有助提振本地及海外对港投资信心。

卢金荣分析过去一年，香港经济实现3.5%增长，超越市场预期，反映信心、资金与人才正加速回归，高质量发展动能持续增强。因此厂商会将2026年全年GDP增长预测，由原来的3%上调至3.5%。

展望新一年，卢金荣以骏马来形容香港当下勇往直前、全速发展的精神和冲劲。厂商会将持续强化「走出去」的支援布局，开展新一轮海外考察以探索新兴市场商机，并将与内地商协会组织联盟，启动一连串联网出海的合作，推动两地企业拼船「直通世界」。

卢金荣指，厂商会也会积极引领工商界对接国家「十五五」规划，包括举办高峰论坛，汇聚政、商、学界智慧，为香港制定自身五年规划注入新视角与务实建议，助力香港更好融入和服务国家发展大局。

