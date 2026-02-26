预算案2026｜推全民AI培训 孙东称「仅仅是开始」 新田科技城注资100亿推公私合作

新一份《财政预算案》昨日( 25日 )出炉。创新科技及工业局局长孙东今日（26日）举行记者会，阐述预算案中其政策范畴的相关措施。预算案提出全民AI培训，将邀请不同公营机构联同科技企业及大专院校，筹办AI应用学习课程、讲座及比赛，为此拨款5000万元。孙东形容「这仅仅是开始」，强调AI的来临标志著一个新时代的开始，政府已通过过去几年的努力，在算力基础、人才储备、科研开发、国际数据库建设及企业集聚等方面打下坚实基础；现阶段的重点是推动全民教育，让广大市民能够抓住AI带来的机遇。

人工智能研发院将聚焦于四大范畴

孙东表示，当局参考了过去两年数字政策办公室为长者提供数码科技培训的经验，未来将联同科技园区、公营机构及本地优秀企业和人才，透过开办课程、讲座甚至竞赛等形式，对香港的年轻学生以至全社会进行全面的AI普及教育。政府期望这能引发市民对AI的自发关注、学习和提升，以应对AI发展带来的机遇与挑战。

对于政府正积极筹备成立人工智能研发院，并计划于下半年正式推出，相关工作已进入最后阶段。孙东表示，研发院的董事会成员名单即将确定，将聚焦于四大范畴，包括推动科研发展、以AI赋能各行各业、就AI治理及相关制度向政府提供建议，以及加强国际合作与人才培养。

问及大型语言模型的发展，孙东指出，过去一年国家在相关领域的发展表现出色。目前全球已清晰形成由中美两大体系主导，能够真正产出大型语言基础模型的格局。值得庆幸的是，香港在这次发展浪潮中并未缺席，更发掘到不俗的发展机遇。他提到，香港去年12月初正式推出的「港话通」大型语言基础模型，在短短两个多月内已吸引70万名用户，他更即场邀请在场记者试用，建议他们可就今年的财政预算案内容，向「港话通」提问，以验证其功能是否符合期望。

新田科技城注资100亿起始资金 蔡杰铭：推动公私合作

至于洪水桥产业园及新田科技城，政府拟分别注资100亿元作园区或专属公司的起始资金。创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭解释，资金旨在为市场提供信心，显示政府在发展河套以及新田科技城的决心，透过推动公私营合作，加速园区建设及完善创科生态圈。

他指到，资金中大部分将用于支持公私营合作项目，例如由政府或园区公司透过注资成立子公司，与私营机构共同发展。具体模式仍在探讨中，稍后向立法会申请拨款时会详细说明。除推动公私营合作外，蔡杰铭表示，该笔资金亦会拨出小部分，用作支援初创企业的培育计划，以及作为园区公司初期的营运资金，确保园区生态蓬勃发展。

蔡杰铭又指，新田科技城是河套区的天然延伸，许多在河套园区的企业需要更大土地时，新田是更合适的选择。由于新田科技城起步较晚，部分资金或会参考河套初期模式，由政府先行兴建少量设施，但绝大部分资金将同样以公私营合作为主，透过不同合营方式，加速发展并迎合市场需要。

记者：黄子龙

摄影：刘骏轩

相关新闻：

财政预算案2026一文睇清︱子女免税额加至$14万 $5000万推全民AI培训 即睇重点政策！

财政预算案2026｜推全民AI培训 拨款5000万推AI学习课程 再培训局升格为「技能提升局」

全民AI培训政府加速数智化转型

