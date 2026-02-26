两会前瞻｜G19倡设跨境开户红绿灯机制 建「大湾区组合港」模式

十四届全国人大四次会议将于今年3月5日在北京召开。立法会G19港区全国人大代表今日（26日）举行记者会，介绍相关建议。金融界议员陈振英建议由公安机构、中国人民银行及香港金管局共同合作，设立「跨境开户红绿灯」查核结果机制；商界(二)议员姚祖辉建议构建「大湾区组合港」模式，巩固提升香港国际航运中心地位；选委界议员陈曼琪建议「港资港法」、「港资港仲裁」扩展至河套外资企业、完善大湾区律师制度。

姚祖辉吁国家部门牵头 引导南沙、深圳货源分流香港

姚祖辉建议构建「大湾区组合港」模式，巩固提升香港国际航运中心地位。他指出航运业核心在于「量」，然而香港港口吞吐量停滞在1,200多万标箱，邻近深圳及南沙的港口吞吐量则在2025年创新高，惟两个内地港口均需长时间排队等候泊位落货。为加强粤港澳大湾区协作，打破大湾区港口间壁垒，建议建立协作与引流机制，由国家相关部门牵头，引导南沙、深圳将部分国际中转货源分流至香港，让香港吞吐量维持在1,500万标箱，并支持香港港口建设绿色与数字示范区，利用数字技术降低营运成本，设立绿色航运融资平台，推动产业转型。

陈曼琪吁「港资港法」、「港资港仲裁」扩展至河套外资企业

陈曼琪建议聚焦对接国家「十五五」规划，巩固香港国际法律枢纽。建议包括支持香港发展国际法律盛事经济；在河套合作区打造国际仲裁枢纽；将「港资港法」、「港资港仲裁」扩展至河套外资企业；完善大湾区律师制度，研究放宽港澳居民担任内地公司律师；及培育涉外法治人才，发展普通法AI平台及法律数据基建。

陈振英：加强跨境客户开户风险审查

陈振英建议设立「跨境开户红绿灯」查核结果机制。他指出，近年内地居民来港开立银行账户的需求持续上升，香港银行须对所有客户进行尽职调查与风险评估，由于内地居民相关犯罪记录数据由内地公安机关掌握，在处理他们的申请时，存在一定的资料查核与验证限制。在环球电讯网络诈骗及金融犯罪形势严峻的情况下，内地与香港资讯不对称可能被不法分子利用。他建议由公安机构、中国人民银行及香港金管局共同合作，设立「跨境开户红绿灯」查核结果机制，在不转交罪案记录等敏感资料的情况下，对内地客户进行尽职调查，以加强跨境客户开户的风险审查。

霍启刚吁强化与内地城市协作 促进香港航空枢纽

体演文出界议员霍启刚建议强化与内地城市协作，促进香港保持航空枢纽地位。他指出，国家民航局联合国家发改委2024年公布《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》，提出「3+7+N」国际航空枢纽体系。他建议香港国际机场纳入构建「1+3+7+N」新战略格局，充分发挥香港作为国际航空「超级联系人」的独特优势。具体而言，应明确香港与北上广三大枢纽的功能差异化分工，并建立国家层面的航空枢纽协同发展机制，统筹航权、时刻、空域等核心资源配置。

楼家强：率先试行跨境私家车「一车通多关」机制

选委界议员楼家强建议优化粤港出入境措施。他指出，去年粤港8个陆路口岸出入境人次突破2.8亿，按年增长13%，为促进香港与内地之间人流和物流的交往，建议率先试行跨境私家车「一车通多关」机制，推动商用车驾照互认，在重大节假日延长重点口岸通关时间，节假日动态增配港珠澳大桥预约名额，并全域推广「合作查验、一次放行」模式，加快广深港高铁公交化运作等，助力香港与「十五五」规划更好地接轨，巩固并提升香港国际航运中心的地位。

楼家强亦建议在确保国防建设，与经济建设协调发展的前提下，提升国防预算占国内生产总值的比重，强化以人工智能发展新质作战力量，同时增强全民国防意识，加强香港青少年国防教育，强化香港青少年爱国爱港爱澳意识。

