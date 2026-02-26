两会｜陈曼琪提5项代表建议 聚焦「十五五」发挥香港优势 服务国家发展大局

全国两会即将在北京召开。港区全国人大代表、选委界立法会议员陈曼琪将于3月全国人大会议上提交五项建议，以深化大湾区建设为切入点，涵盖法律、妇女、创科、养老及商会协作，对接国家战略所需。陈曼琪表示，香港的角色已从「融入」国家发展转向「服务」国家战略，必须更主动将自身优势转化为贡献国家的实际能力。

陈曼琪倡河套合作区打造国际仲裁枢纽

陈曼琪将提交《关于巩固和提升香港作为国际法律服务和争议解决中心的地位，以粤港澳大湾区“三法域协同+科技赋能”,助力国家涉外法治建设的建议》，包括在河套合作区打造国际仲裁枢纽；推动「港资港法」及「港资港仲裁」扩展至河套外资企业；完善大湾区律师制度，研究放宽港澳居民担任内地公司律师等五个重点。

陈曼琪聚焦妇女及创科发展

陈曼琪亦提出《关于深化粤港澳大湾区妇女融合协同发展，为“十五五”良好开局凝聚巾帼力量的建议》，构建大湾区一站式妇女发展数字平台，支援就业、创业及友善职场；成立跨境婚姻家庭综合服务中心，促进判决与调解跨境执行；推动中西医医疗保障对接，加强妇女疾病研究与中医服务；协助深圳筹办2026年APEC会议，培养女性国际人才，传播中华文化。

她亦提出《关于深化河套深港科技创新合作区“一区两园”深度融合，打造服务中国式现代化的未来产业战略高地的建议》，涵盖建立深港知识产权协同创新区及企业出海服务中心；支持香港为河套园区制定专属法例，便利资金、数据、人才流通；设立国际认证中心，推动「深圳研发+香港认证」标准国际化等七项重点。

陈曼琪促建国家一站式智慧养老平台

陈曼琪还将提交《关于以粤港澳大湾区为先行示范区，构建“法治—金融—数据—平台”四位一体高质量跨境养老体系的建议》，如建立国家一站式智慧养老平台、促进跨境病历及养老数据流通等。最后一项建议是关于发挥内地香港商会独特作用，助力企业出海的建议》，包括建立内地香港商会与两地政府常态沟通机制；设立专项基金支持内地香港商会发展；推广「港资港法港仲裁」至粤港澳大湾区外的港资企业；内地香港商会促进港青内地实习及港企人才培训。

陈曼琪表示，上述建议旨在以科技、金融、法律赋能民生，推动香港从「参与者」转向「服务贡献者」，在「十五五」开局之年为国家高质量发展贡献香港力量。她亦回顾2025年多项建议获采纳，包括在政府工作报告中加入「加快发展智慧养老」、获退役军人事务部支持推动港区烈士纪念工作，以及最高人民法院透过香港联通国际优势加强人才培训。