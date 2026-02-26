大棋盘︱调拨外汇基金破格 10年财案见「派糖哲学」变化

财政司司长陈茂波发表新一份《预算案》，本财政年度综合帐目计及发债所得，终于「转亏为盈」，录得29亿元盈余。近年库房频录赤字，原因之一是要投入大量资金发展北都，陈茂波罕有地向外汇基金打主意，分两年转拨1500亿元投资收入予基本工程储备基金，以支持北都及基建发展，可谓破格之举。

政府相隔42年转拨外汇基金，规模达1500亿元，加上把几个政府帐目以外基金的剩余资金回拨，客观效果当然可减低发展北都的财政压力，也有利政府「做靓盘数」。外汇基金过去被视为保持货币、金融体系稳定的基石，制止外来金融冲击，外界关注动用外汇基金会否影响联汇稳定、政府财政纪律等。

昨日记者会上，陈茂波要连番解释此一举动，他形容发展北都其实都是对香港未来长远投资，只是「由一种投资转做另一种投资」，而外汇基金去年录得3300亿元投资收益，拨调1500亿元仅及收益一半，已充分考虑基金维持香港金融稳定的重要作用，强调转拨安排并非常态做法。

行会成员林健锋认为，政府因时制宜转拨外汇基金是好事，将部分投资收益帮助香港长远发展，只是一次性安排，加上是指明用途，不会成为常态。他形容此举体现政府承担，有助强化投资者进驻北都的信心，为未来带来更大经济收益，是今年《预算案》「亮点」。不过有建制议员指，财爷昨日始终未具体回应北都投资总额和回报，加上政府再提高发债规模至每年1600亿至2200亿元，长远财政健康令人关注。

另一新猷是调高「豪宅税」，将1亿元以上住宅物业印花税税率，由4.25%调高至6.5%，料每年增加10亿元收入。陈茂波强调只是按能者多付原则，林健锋亦笑言，本港亿元以上住宅物业交易只占少数，「肯俾得一亿，未必会介意两百几万税」。

政府向富人「开刀」增加收入，对中产及基层的支援则相对较多，例如上调薪俸税退税、基本及子女免税额等，基层保障金亦出双粮，派糖措施共涉220亿元，较去年多1.8倍。不过，人人有份的措施如消费券、学生津贴等，一如预期未有恢复。

陈茂波由2017年初接任财爷至今，已发表第10份预算案，超越前任曾俊华的9份，由最初的库房水浸变财赤，至今年再转盈，其「派糖哲学」亦几番「进化」。陈茂波于2018年千亿盈余下推出「关爱共享」计划，耗资110亿元，但希望派得有针对性，设下诸多条件，惟行政程序繁复，弄得满城风雨；2020年疫情肆虐，陈茂波选择直接全民派钱一万。2022年《预算案》时，他承认当年「关爱共享」计划令他被「闹爆」，往后学懂了制订措施时需在行政和效益上取得平衡。

时移势易，近年库房缺水，陈茂波自2023年后再无派消费券，天秤亦似乎再次倾向「精准、有针对性」的一端。他昨日被问及纾困方面有何哲学时说，政府较重视措施有针对性，但同意近年经济环境「大家都有一定压力」，应帮轻一下。

政府向来强调「派糖」措施属一次性，不过有官场中人指出，今次部分措施其实是「永久性」，例如提高基本免税额、子女及供养父母免税额，往后难以下调，有助减轻打工仔及中产负担。至于近年「派糖」思路转变，该人直言「光景不同」，疫情时香港经济遭「休克式冲击」，要派消费劵、保就业；今次《预算案》已兼顾不同方面和阶层，难以完全精准，但一定好过「滥派」。

