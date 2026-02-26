财政预算案2026︱「一换一」取消遭狙击 陈茂波坚称新车具市场竞争力 强调发展北都不会「益晒深圳」

财政司司长陈茂波昨（25日）公布新一年度财政预算案，今早（26日）出席电台联播节目时表示，过去数年香港经历疫情，但利得税和薪俸税等收入都相当稳定，于经济处转型期，虽个别行业会有压力，但发展动能强劲，其他表现较好的行业可支持经济，之后创科产业落户将会更明显。节目中亦有多名听众质疑取消电动车「一换一」税务优惠的做法。

财政预算案2026︱「一换一」取消被狙击

陈茂波表示，本港经营帐目未来几年都有盈余，而资本帐目由于要加快北都发展，要搞好基建、引入企业，让企业落户后可以发展产业，之后就会有税收。本港过往每年用于基建发展约900多亿元，未来几年由于北都发展，需要增至约1280亿元。要做好北都发展，前期需要投入较多，要利用市场资源加速北都发展。

发展北都益晒深圳？ 陈茂波：错喇！

对于有听众质疑投资北都经济得益会是深圳。陈茂波回应指，这属于误解：「益晒深圳？错喇！」他指过去香港的大学科研、商业化生产都在内地，得益的全是深圳及其他大湾区内地城市，可是发展北都后，企业都落户香港，「税收同就业都系我哋嘅」。

有听众则质疑科技园公司管理资产方面「拎晒做定期」，未能善用资源发展，未来如何确保政府于北都投入的起动资金可获善用。陈茂波指，会要求北都多个园区公司指定绩效指标（KPI），包括吸引企业和创造就业的数量等，他指引进这些前沿企业落户，即时未必会见到很大的直接税收的收益，但他们群聚到上中下游公司和人才来港，这才是重要的经济利益。至于科技园方面，他认为任何机构都需要一定的储备，始终经济周期有高有低。

另外，有听众期望政府可引入累进式子女免税额，以减轻中产家庭养育多名子女的压力。陈茂波表示，刚公布的财政预算案，在子女免税额及供养父母免税额上皆有提升，政府鼓励生育，除了免税额外亦有多方面支持，希望市民体谅香港经济财政刚刚改善，各项税务宽免措施长远会令政府库房收入减少，未来还要发债，财政总体要平衡兼顾各方，需要一步一步来，政府会在力所能及范围内尽做。

一换一︱电动车款多价格具竞争力 是时候收回政策

至于电动私家车「一换一」首次登记税宽减额安排在3月底届满后不再继续，昨日开始不少人「赶一换一尾班车」。陈茂波重申，这个政策实施多年，多年来都有不同的税务减免，电动车这几年来款式及技术已进步很多，价钱亦具竞争力，在市场上新登记私家车，七成是电动私家车，即是每十辆就有七辆电动车，截至上年底整体电动车的数目是149000辆，占所有车辆总数约一成六，政策已见成效，因此政府政策支持力度是时候收回，将资源投放在其他事上。

陈茂波又指，电动车是大势所趋，政府2035年全面淘汰燃油车的决心很大，对2050年「双碳」目标仍然有信心。

不过仍有听众对于「一刀切」取消优惠非常不满，本身是的士司机的李先生指，做法令人欠缺意欲更换电动车，又质疑电动车价格相宜、有市场竞争力的说法：「平𠮶啲车款完全唔得㗎，司长自己有无坐过？」陈茂波笑指：「头先都解释过，唔长气啦！」他相信电动车是大势所趋，设计上亦有不少创新。

楼市政策调整要小心 免出现大幅波动或急升

于房屋政策方面，被问到为何不考虑放宽印花税物业楼价上限至600万或以下的物业。陈茂波表示，楼市的发展对各方面影响很大，新一份财政预算案对楼市的着墨不多，主要因为楼市正处于平稳健康发展状态。去年财政预算案将物业印花税的门槛放宽至400万元或以下的物业，已即时令相关交投量升了很多，亦令部分物业的楼价升至近400万元，因此作微调时要很小心，上次的调整对于一般家庭，已有针对性的帮助，不希望楼市因政策微调，而出现大幅的波动或者急升。

陈茂波强调，政府非常密切关注楼市发展，对未来10年土地供应、单位供应等数字都很掌握，政府的政策目标是希望住宅楼市平稳健康发展，除私人住宅外，公营房屋供应亦一直稳定地增加。

他又称，资助出售房屋是一个重要房屋阶梯，对社会上很多人都适合，所以未来在可能的范围之内，都希望增加资助出售房屋的供应。