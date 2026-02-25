财政预算案2026｜民建联忧取消电动车优惠碍产业发展  自由党 : 财赤需时复元 理解未太多「派糖」

新一份《财政预算案》今日（25日）公布。自由党指预算案为未来作打算，并为中小企提供喘息空间；民建联则欢迎预算案在创科驱动方面的建议，但对政府取消电动车「一换一」计划表示忧虑，担心会拖慢本港电动车产业发展。

民建联：忧煞停电动车税务优惠碍产业发展

对于预算案宣布电动私家车「一换一」计划将于3月底届满后终止，民建联主席陈克勤认为「一刀切」做法或会令本港电动车发展放缓，甚至影响充电设施、电池回收等整个产业链，为实现2035年电动车目标带来更大阻力。他促请政府增加资源加装充电桩以提供一定诱因，并在电动车产业发展滞后时，考虑恢复税务优惠。

民建联议员葛珮帆欢迎预算案在创科方面的建议，但关注AI发展关键在于算力，认为北部都会区规划应考虑增加土地以加强算力。民建联议员周浩鼎表示，即使录得盈余仍要保持审慎，并认为增加长者社区照顾服务券等措施，已反映政府对有需要人士的支援，未来会继续促请政府推出更多措施。

自由党：财赤需时复元 理解未有太多「派糖」措施

自由党主席邵家辉表示，香港未来发展需依赖创新科技，故预算案大力投放资源属必要，同时亦应多方面巩固香港的国际金融中心地位。他提到，虽然社会有声音希望政府「派糖」，但考虑到过去几年财政赤字需时复元，故欢迎今次预算案未有太多「派糖」措施，而是对未来的投放更多。

自由党副主席李镇强则对2025/26年度综合帐目将转亏为盈感高兴，但认为在外围经济不稳下，盈余得来不易，政府必须做好未雨绸缪、积厚图远的布局。另一自由党立法会议员梁进指，中小企经营依然困难，庆幸政府继续通过「中小企融资担保计划」提供信贷担保，并延长「还息不还本」安排申请期，相信有助纾缓中小企的资金压力，让企业有喘息空间，并得以持续经营。

庄豪峰批民生福利措施「仅仅合格」

实政圆桌庄豪峰亦对电动车「一换一」计划突然取消表示不解，他认为有关决定与推动电动车普及化的原意背道而驰，形同「左手打右手」，市民无所适从。他批评政府只给予市民短时间考虑，未能提供足够诱因让车主转用电动车，建议将计划延长一年，并按比例下调宽减上限。

在AI应用方面，庄豪峰赞成政府将AI用于民生项目，但他指出，预算案虽提及利用AI应对水浸及山泥倾泻，却遗漏了最关键的「全港智能调整水压系统」，未能一劳永逸地解决因水压过高而频繁爆水管的问题。

庄豪峰对政府接纳建议，提升举债比率至GDP的19.9%表示欢迎，认为此举可为「洪欣铁路」及「屯门沿岸铁路」等基建项目提供资金。至于民生福利方面，他形容为「仅仅合格」、「微甜」，认为虽有多项税务宽减，但增幅有限，如基本免税额、供养父母免税额等都增约10%，「叫做有好过冇」。

摄影：卢江球

