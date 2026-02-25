财政预算案2026｜首拨1500亿外汇基金支持基建 陈茂波：发展北都也是投资！不是常态化做法

新一份《财政预算案》宣布，分两年从外汇基金转拨1,500亿元至基本工程储备基金，支持北都和其他基建项目。财政司长陈茂波今日（25日）下午出席财政预算案记者会时强调，已充分考虑外汇基金维持香港稳定的重要作用，今次调拨的1,500亿只是去年收益的一半。他强调，资金放在外汇基金或北都同样是进行投资，「只系一种投资转去另一种投资。」

陈茂波：摆喺外汇基金系做投资 摆落北都又系做投资

政府时隔42年来首次回拨外汇基金，被问及今次会否开先例，如日后政府财赤会否使用外汇基金应付等，陈茂波解释，过去一个财政年度外汇基金的财政收益约3,300亿，今次政府分两年将1,500亿调拨至帐目，只是将一半投资收益调回来。

调拨外汇基金不是常态化做法

陈茂波强调，政府已充份考虑外汇基金维持香港稳定的重要作用，重申外汇基金储备现时约有4.1万亿元，今次调拨1,500亿元，只是去年收益的一半，认为资金放在外汇基金是做投资，「投入北都亦是投资，只不是系一种投资转去另一种投资方式。」，他指转拨的资金并非用于政府日常开支，而是投入基建相关开支。他续指，北都切合香港未来发展及需要，调拨外汇基金做法合适，强调不会是常态化做法。

▼▼财政预算案2026派糖重点懒人包▼▼

黎志华 : 已与金管局充分商讨 政府绝对依法办事

财经事务及库务局常任秘书长（库务）黎志华补充，政府在拟定相关政策时，已与金管局有充分商讨，强调转拨外汇基金有严格规定，已确定不会动摇外汇基金作为香港的根基。他续称，转拨要求任何时间要确保外汇基金有105%偿还能力，现时只调拨1,500亿，「仲有啲松动空间」，政府「绝对系依法办事」。

黎志华指，政府财政储备会放在外汇基金进行投资，政府与外汇基金有安排协议，会以基金过去6年收入平均率计算，今年平均率为4.4%。他认为有关安排有好处，因外汇基金投资在大环境下收益有升跌，相关安排对政府收入比较稳妥及可预测，认为可继续。

相关新闻：财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮

财政预算案2026︱综合帐目盈余29亿元 料今年本港经济增长2.5%至3.5%

财政预算案2026｜长者社区照顾服务券增加4000张 广东、福建计划可选择直接汇款至内地户口

财政预算案2026｜公务员加薪将按既定机制调查 公务员编制未来两年度分别减2%

财政预算案2026｜向市建局拨3亿元推加强版「招标妥」 预留40亿收购宏福苑业权 消息：需时3年横跨两届政府

财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿

财政预算案2026｜未来5年公营房屋建屋量近20万 未来3至4年一手私楼潜在供应10万伙

财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较

财政预算案2026︱「幻彩咏香江」成历史 推全新「光影巡礼」取代 旅发局获拨款逾16亿元

财政预算案2026｜BUD专项基金注资2亿 「申请易」资助上限提至每宗15万元 续推「中小企融资担保计划」

预算案2026｜开办「知识产权学院」 知识产权署与职训局推两年先导计划 拨5200万

财政预算案2026｜上半年起分阶段推跨境航线、载人飞行器等应用 年内推新型工业培育计划扶持高增长企业

财政预算案2026｜推全民AI培训 拨款5000万推AI学习课程 再培训局升格为「技能提升局」

预算案｜注资100亿予河套香港园区 设专属公司推动开发新田科技城 申起始资金100亿元

财政预算案2026︱预算案或拨两亿设北都基金 谭镇国倡设旅客限额及预约制