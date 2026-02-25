Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱港协暨奥委会欢迎增拨资源支持体育发展 指有助提升香港国际体育地位

政情
更新时间：16:39 2026-02-25 HKT
发布时间：16:39 2026-02-25 HKT

财政司司长陈茂波宣读新一份《财政预算案》，政府将向「艺术及体育发展基金」的体育部分注资12亿元，进一步推动体育发展。港协暨奥委会对此表示欢迎。

港协暨奥委会表示，预算案明确提出增拨资源推进体育「五化」发展，并向「艺术及体育发展基金」的体育部分注资12亿元。港协暨奥委会会长霍震霆表示，预算案提出强化队际运动项目培训、提升教练专业水平，直接有助推动团队项目发挥更高水平。同时，政府支持更多高级别体育赛事在港举行，并通过『M』品牌计划推动盛事化，有助提升香港国际体育地位，为体育产业化创造机遇。

霍震霆续指，有关政策将为香港体育界未来发展注入强大动力。港协暨奥委会将继续与体育界携手，善用资源，配合落实各项体育政策及措施，让香港体育界把握是次机遇，推动香港体育发展更上一层楼。

港协暨奥委会欢迎财政预算案增拨资源支持体育发展。
港协暨奥委会欢迎财政预算案增拨资源支持体育发展。

相关新闻：

财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮

财政预算案2026︱电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减

财政预算案2026｜库房「转亏为盈」倒赚29亿 「派糖」力度增 退薪俸税上限3000元

财政预算案2026｜公务员加薪将按既定机制调查 公务员编制未来两年度分别减2%
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
4小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
7小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
9小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
2026-02-24 17:36 HKT
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小时前