财政预算案2026︱港协暨奥委会欢迎增拨资源支持体育发展 指有助提升香港国际体育地位

财政司司长陈茂波宣读新一份《财政预算案》，政府将向「艺术及体育发展基金」的体育部分注资12亿元，进一步推动体育发展。港协暨奥委会对此表示欢迎。

港协暨奥委会表示，预算案明确提出增拨资源推进体育「五化」发展，并向「艺术及体育发展基金」的体育部分注资12亿元。港协暨奥委会会长霍震霆表示，预算案提出强化队际运动项目培训、提升教练专业水平，直接有助推动团队项目发挥更高水平。同时，政府支持更多高级别体育赛事在港举行，并通过『M』品牌计划推动盛事化，有助提升香港国际体育地位，为体育产业化创造机遇。

霍震霆续指，有关政策将为香港体育界未来发展注入强大动力。港协暨奥委会将继续与体育界携手，善用资源，配合落实各项体育政策及措施，让香港体育界把握是次机遇，推动香港体育发展更上一层楼。

港协暨奥委会欢迎财政预算案增拨资源支持体育发展。

