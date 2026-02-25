李家超晤广西党委书记陈刚 倡深化港桂合作 联手开拓海外市场

行政长官李家超今日（25日）在礼宾府与广西壮族自治区党委书记陈刚会面，就深化港桂合作交流意见。署理政制及内地事务局局长胡健民和行政长官办公室主任叶文娟亦有出席。

联手开拓东盟市场 服务内地企业「走出去」

李家超欢迎陈刚率团访港，出席明日（26日）举行的「东盟门户湾区腹地—2026广西（香港）推介会」。李家超亦会出席推介会，支持和见证桂港合作签署仪式。他表示，广西是国家面向东盟的国际大通道，与香港同样位处「一带一路」的重要节点。特区政府会全力发挥「超级联系人」和「超级增值人」角色，并已成立内地企业出海专班，通过专班下的跨界别专业服务平台，服务内地企业「走出去」，有信心与广西携手拓展东盟在内的海外市场，发掘更多全球商机。

李家超说，广西正积极打造成为粤港澳大湾区的重要战略腹地，而香港作为大湾区的核心城市，主动对接国家「十五五」规划，持续深化大湾区区域合作，推动区域融合和高效互联互通。香港是国际金融、航运、贸易中心，会继续发挥「一国两制」下内联外通优势，以专业高增值服务和高度市场化的营商环境，共同推动广西持续扩大对内对外开放，把握好大湾区机遇，贡献国家高质量发展。

李家超表示，港桂地缘相近、人缘相亲。香港一直是广西最大的外资来源地，在经贸往来、航运物流、人文交流和教育等领域合作紧密。特区政府正全力建设国际创新科技中心和国际高端人才集聚高地，他期望港桂两地深化合作，互惠共赢，特别在创新科技和青年交流等范畴进行更深入、更广泛的交流；而随着西部陆海新通道建设推进，港桂在海运、物流方面将进一步加强务实合作，共同把握国家发展战略带来的庞大机遇。