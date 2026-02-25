财政预算案2026︱李家超：从「AI+」和「金融+」两条主线提升产业发展   陈国基：财政明显改善成绩得来不易

财政司司长陈茂波今日(25日)宣读新一份《财政预算案》。

行政长官李家超表示，预算案进一步实践《施政报告》的方针，主动对接国家「十五五」规划。预算案亦积极从「AI+」和「金融+」两条主线推进，提升产业发展，打造国际高端人才集聚高地，扎实推动香港经济提速增量、持续发展。

推出多项实际措施回应社会不同需要

李家超称，受惠经济向好和税收增加，加上特区政府落实财政整合达到成效，香港的公共财政改善较预期快。在充分顾及政府财政状况下，《财政预算案》推出多项实际措施，适度增加对市民和中小企业的支援，优化医疗服务，回应社会不同阶层的需要，改善民生。

《财政预算案》同时提出持续整合和善用财政资源，继续支持发展基建，特别是加速发展北部都会区；加大发债规模、发行更多较长期的债券，既为基建项目提供支持，也促进本地债券市场多元发展。

预算案实践《施政报告》和政府施政方针提出不同有效措施，发挥好香港在「一国两制」下内联外通的独特优势，积极拼经济、谋发展、惠民生，抓紧发展新机遇，更好融入和服务国家发展大局。

陈国基：预算案属全面、务实及有前胆性

政务司司长陈国基在会后表示，过去一年外围环境复杂多变，全球地缘政治局势紧张，但在大家共同努力之下，香港经济发展展现出很大的韧性，在去年录得稳健的增长，政府财政有明显改善，这份成绩是得来不易。

他认为这一份是全面、务实、有前胆性的预算案，在行政长官的带领之下，特区政府会继续善用资源，推动经济发展，特别是加速北部都会区的建设，同时著力改善民生，为香港把握新机遇，提升香港的核心竞争力，呼吁社会各界支持这份预算案，共同推动香港的高质量发展。

预算案主动对接国家战略蓝图 推动融入及服务国家发展大局

他指今年是国家「十五五」规划的开局之年，这份规划是国家未来5年社会经济发展的重要蓝图，在这关键背景之下，今年的预算案主动对接国家的战略蓝图，推动香港更好地融入及服务国家发展大局。

他希望大家关注预算案中数项发展，包括进一步强化创科发展，积极对接国家「人工智能＋」行动，促进人工智能及不同产业的深度融入，亦投入资源加快河套及新田科技城和洪水桥产业园的建设，并展开全民AI培训，提升社会各阶层对AI的认同、认知及应用；提升香港国际金融中心的地位，助力国家建设金融强国；巩固传统优势产业的竞争力等。

记者：郭咏欣

摄影：卢江球、汪旭峰

相关新闻：

财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮

财政预算案2026︱电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减

财政预算案2026｜库房「转亏为盈」倒赚29亿 「派糖」力度增 退薪俸税上限3000元

财政预算案2026｜公务员加薪将按既定机制调查 公务员编制未来两年度分别减2%

