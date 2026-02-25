财政预算案宣读1小时 林哲玄会议厅小眠 事后道歉：返屋企再听一次｜Kelly Online

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

发布时间：13:23 2026-02-25 HKT

新一届立法会上任后，首次听取财政司司长陈茂波宣读新一份《财政预算案》，每年平均需时约两个多小时，期间一众议员的众生相成关注。今份《预算案》首一小时，主要集中在创科、产业方面的各项支援发展，未知是否未有太大惊喜，又或工作太过劳累，医疗衞生界林哲玄在会议厅内小眠一会。

林哲玄为小休道歉：返屋企会再听一次

林哲玄下午见记者回应预算案时，首先就自己在会上小休向市民道歉，并称作为议员应集中精神听取预算案，但不交代睡著的原因。他更称，自己之后回到办公室已重新聆听预算案的演辞，「未听晒，今晚返屋企都会再听一次」。

江旻憓全神贯注聆听

「新丁」之一、旅游界议员江旻憓则全神贯注聆听，但可能资讯颇多，有时她都会皱起眉头，又或用手「托起头」来聆听，不知她如何评价这份预算案呢？至于一众大前辈都专心听取「财爷」宣读，但都有人低头看电话或电脑等。

记者：郭咏欣
摄影：苏正谦、卢江球

↓预算案专页↓

