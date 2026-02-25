Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘｜立会「学习会」常规化 「十五五」宣讲料浪接浪

政情
更新时间：09:21 2026-02-25 HKT
发布时间：09:21 2026-02-25 HKT

第八届立法会上任近两个月，出掌立法会的李慧琼有不少新猷，除早前首次带队行年宵市场、要求所有议员开Facebook加强与市民联系，在议会内部亦锐意树立学习风气，以加深了解国家政策方针、中央指导思想。据闻将来计划每两个月便举行一次「学习会」。

新议会开局后，中央港澳办主任夏宝龙上月在研讨会上，大篇幅谈及行政主议体制的好处，形容行政、立法、司法机关在行政主导下，要「同唱一台戏」，互不拆台。新任立法会主席李慧琼反应迅速，随即召集全体议员举行「学习会」，期望议员做好五方面工作，包括必须认真审议法例，务求让法例「利民而非扰民」。她又希望日后可定期举行学习会，与议员一起好好掌握中央思想。

新时代下，若要「学习」的国家重大发展策略或指导思想，题材确是多不胜数，除了行政主导原则，还有最近由国务院发表的《一国两制下的香港维护国家安全的实践》白皮书；下月在北京召开的全国两会，将通过《国家十五五规划纲要草案》，更是必须重点研究学习的战略性文件，相信之后除有中央宣讲团来港，一众代议士亦要深入赞研，协助特区政府主动对接，并肩负向社会大众宣传、解说的任务。

有资深议员透露，立法会内部未来每两个月便会举行一次「学习会」，由李慧琼及两名「总协调人」召集，若有需要，会邀请相关范畴的专家担任嘉宾，互相交流，这也是李慧琼担任大主席后，希望加强议员认识国策、提升调研能力的重要举措之一。

与上任主席梁君彦比较，有建制中人认为，李慧琼始终是地区直选出身，与市民联系及宣传手法更为贴地气，例如率领议员行花市消费，便收到一定效果；至于内部「学习会」，他说近年政治要求增加，议员作为「治港者」一员，更要建立好理论基础，为政府提供切实可行建议。

其实政圈近年已掀起学习之风，通常是出席官方举办的座谈会或宣讲会，港区人大政协也要出席不同界别的分享会，某程度是一种KPI。

学习要讲反馈，有身兼区议员的立会新丁笑言，出席学习会后首先要在网上转载领导意见，再加几句个人感受或评论，仍在摸索及适应这种议会生态。

不过亦有议员对这些「学习会」不以为然，认为属表态性质居多。有政党中人说，代议士加深认识国策一定是好事，但若然「学习会」越来越多、内容重复，也可能被质疑过于注重形式，又认为议员有责任把宏观政策，化成生动易明的资讯，令市民觉得政策与自己息息相关，而非局外人。

聂风
 

