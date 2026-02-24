Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府拟增设首长级常额职位任吉隆坡经贸办主管 议员关注人手配置与分工

政情
更新时间：17:21 2026-02-24 HKT
发布时间：17:21 2026-02-24 HKT

政府于去年成立驻吉隆坡经贸办，商经局咨询立法会工商及创新科技事务委员会，在驻吉隆坡经贸办开设一个首长级常额职位，担任该经贸办的主管。身兼生产力局主席的纺织及制衣界议员陈祖恒表示，生产力局收到很多企业咨询，有意去东南亚特别是马来西亚，开设工厂或做生意，故很支持政府在吉隆坡开设经贸办。他关注经贸办开设这个常额职位后，如何支持香港的工业在当地发展。

商经局局长丘应桦表示，吉隆坡经贸办工作量很大，尤其在企业出海对接当中，需要经贸办做前期工作，包括探讨当地的经贸发展，如生产或投资需要，让香港及内地企业用作参考，而对接当中，经贸办会与当地的官员、商会等各方面紧密联系，又会将香港的信息带过去。

服务涵盖巴基斯坦 商经局：有市场潜力

经民联工业界（第一）黄永威表示，吉隆坡经贸办会覆盖巴基斯坦，考虑到当地的政治环境、经贸状况，与东盟国家有显著差异，关注当局如何分配人手资源，确保吉隆坡的人员有足够人手及专业知识去处理巴基斯坦及老挝的事务。他又称，新加坡与马来西亚有频繁往来、地理位置相近，当局如何界定两地经贸办工作，以推广一站式服务及内地企业出海的分工。

商经局署理常任秘书长郭颕诗表示，这是香港在东盟第4个经贸办，明白在设立新经贸办时，必须将工作范围扩阔，而经贸办涵盖的汶莱、巴基斯坦、老挝，都是与香港有频繁经贸往来，同时国家亦与她们有很好的双边关系，香港需要辅助国家经贸发展，纵然部分国家的经贸发展有差异，当局仍然觉得他们是很有潜力的市场。

至于新经贸办的绩效指标（KPI），郭颕诗表示，每个派驻外地的经贸办都有制定相应KPI，有信心今年4个驻东盟国家的经贸办，工作会比以往做得更多和更好。

记者：郭咏欣

