荃湾线新信号系统︱田北辰：可单轨双行免全线停驶 点名一条线应更换新系统

政情
更新时间：17:14 2026-02-24 HKT
发布时间：17:14 2026-02-24 HKT

港铁荃湾线新信号系统将于3月15日投入服务，余下3条市区线的信号系统更换工程亦会按一年一线的进度，预计于2029年完成。前九铁主席、实政圆桌召集人田北辰表示，更换新信号系统有三大好处，包括减少硬件故障、解决旧软件维修困难，以及实现「单轨双程行车」，避免因事故而需全线停驶。

新系统信号采无线发射减故障率

田北辰指，旧信号系统需于路轨设置很多硬件，以发放信号，较易发生事故，「出事就要停驶，又不知道（出事）硬件在哪里，就搞餐死」，加上旧系统零件部分已停产，需时特别订造，增加维护难度；而新系统的信号是无线发射，路轨上硬件减少，故障机会自然降低，「电话都好少听会坏系统啦。」

新系统可「单轨双行」避免全线停驶

田北辰续指，旧信号系统软件亦过时，新一代软件工程师不熟悉旧软体运作，而上一代工程师绝大部分已经退休，变相一旦出事，难以找到人维修，尤如「计时炸弹」。他又认为，新信号系统最优胜之处，在于可以做到单轨双行，即可以封闭出事一段的一条轨道，相反方向的另一条轨道可改作双向行车，避免旧系统需要全线停驶的问题，「仅封出事一段，另一边路轨两边（方向）行车……（列车）停低车，待对头车驶过，再用同一条路轨行车，乘客不用落车。」

他指，更换系统后，列车信号事故可以大减，但认为港铁应为事故最多的将军澳线更换系统，不过现时港铁一年一线的更换速度亦难以再加快。

相关新闻：港铁荃湾线新信号系统3.15启用 料「磨合期」会现车门未对准幕门等小问题

