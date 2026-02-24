Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱消息：今年成立「知识产权学院」 伙职训局培育人才 料拨款数千万

政情
更新时间：17:13 2026-02-24 HKT
发布时间：17:13 2026-02-24 HKT

《财政预算案》明天（25日）发表。据了解，政府会提出由知识产权署与职业训练局合作，以先导计划形式成立「知识产权学院」，主要负责培训知识产权相关专业人才，协助初创等企业进行产品专利申请、保护及融资等工作，估计拨款约4000至5000万元，料今年内成立。

消息指，目前相关人才主要来自法律界，由于知识产权保障涉及范筹广泛，需涵盖认证及融资等不同范畴的专业人才。新成立的「知识产权学院」，培训对象主要是在职人士，透过学院取得资历认证，预料先导计划为期两年。

消息指，将提出由知识产权署与职业训练局合作，以先导计划形式成立「知识产权学院」。资料图片
「香港技术与创新支持中心」于去年底正式投入运作。HKTISC官网图片
拨数千万元资助「香港技术与创新支持中心」

另外，《预算案》据拨款数千万元予生产力促进局，资助其去年成立的「香港技术与创新支持中心」（HKTISC），协助企业分析产品专利质素、估值服务等，以便利相关产品的融资与交易。

