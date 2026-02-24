两会︱黄锦辉提六项提案 倡大湾区设一站式跨境知识产权交易服务平台



全国政协会议即将在北京召开。全国政协委员、立法会议员黄锦辉今午（24日）与传媒茶聚时透露，今年将围绕推动粤港澳大湾区建设与深化合作，交了六项提案，包括在大湾区设立一站式跨境知识产权（IP）交易服务平台，以推动创新成果资产化与市场化，以应对「有作品、难变现」及企业匹配成本高等问题。

倡新平台以「跨境、跨领域、资产化」为定位

他建议，新平台以「跨境、跨领域、资产化」为定位，结合香港国际专业服务优势与内地庞大产业场景，打造服务大湾区、辐射全国、连接全球的综合IP交易平台，集中展示音乐、影视、游戏、文旅等多元IP，并透过「一链存证、三地互认」、动态估值系统及衍生品转化机制，支援多元交易、融资及产品开发。

黄锦辉指，六项提案中包括建议在大湾区设立一站式跨境知识产权（IP）交易服务平台。郭咏欣摄

平台拟由大湾区合作机制统筹，香港设总部负责交易规则、结算与仲裁，深圳、珠海设分中心对接文化及高新技术产业，采用「政府引导＋市场化运作」模式，并配套制度互认、税务便利、金融支持及专业服务，旨在提升大湾区在全球创新价值链及文化输出方面的国际影响力。

建议建立民族语言数据库保存濒危语言

他亦建议推进「人工智能+人文学」行动，包括启动「资源语言智慧处理与保护」行动，建立民族语言数据库，保存濒危语言；搭建中国语义特色中文大模型平台，为文化知识整合与智慧应用提供基础设施；推动AI赋能文化遗产保护与活化，建设数字中华文明数据库；建立「AI人文教育与人才培育」机制，促进理工与人文融合；以及打造智慧文明交流平台，支持多语种知识服务与国际合作，推动文明互鉴。

他亦建议全面优化大湾区两地出行对接，包括由中央统筹优化跨境高铁列车班次，推行「动态运行表」灵活调整班次运力，匹配客流；有序增快二十四小时通关口岸；以深港高铁为试点，推动短途路段「地铁化」，降低出行成本；以及建立跨境交通协调机制，推动数据共用与政务智慧化整合，进一步强化香港作为大湾区交通枢纽和国家高铁网重要节点的功能。

记者：郭咏欣

