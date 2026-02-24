假探亲留港做黑工？ 卓孝业：已推预先旅客通报机制 堵截高风险人士入境

特区政府早前颁发多项「南下、北上」人才流动及签证便利措施，如内地人才签注适用范围已扩展至多个省市及自贸区，商务签注逗留期亦增至14天等。有议员担忧有旅客以探亲或旅游为名，实际在港非法工作问题。保安局副局长卓孝业今日（24日）立法会委员会会议上表示，当局已推出「预先旅客通报机制」，要求非本地航空公司事先提交旅客名单审批，以堵截有非法劳工纪录等高风险人士入境。

预先通报机制堵截高风险访客

工联会邓家彪指出，有非法劳工以探亲或旅游为名，实际在港非法工作，查询政府有否采取更有效的预防性措施。卓孝业回应时强调，入境处对访客有严谨及行之有效的风险评估机制，若怀疑旅客访港目的，会拒绝其入境。他指出，当局已推出「预先旅客通报机制」，所有非本地航空公司均须事先提交旅客名单供港府审批。他指出，该机制已成功拒绝不少曾有不良纪录的人士入境，如在港从事非法劳工或曾提出免遣返声请者，惟不便透露具体数字。

大鹏湾口岸合作未有讨论

邓家彪亦提及深圳大鹏湾已有口岸码头，询问港深政府之间有否商讨设立航线，便利旅客来往香港的美丽海湾或海岛，以及相关的出入境安排。卓孝业回应指，保安局目前未曾就此进行探讨。他表示欢迎任何有助增加两地往来的方式，但设置口岸涉及中央事权，需与相关部委了解。

对于机场客运恢复及增加直航点的策略，卓孝业指相关事宜虽属商经局政策范畴，但保安局在机场担当两个重要角色。第一是确保机场作为「世界门户」的保安与安全，符合国际民航组织标准；第二是提供便捷的出入境服务，并指香港的机场入境便捷度长期高踞世界榜首。他强调，机场服务人员将再接再厉，维持香港的国际枢纽地位。

民建联立法会议员陈勇指出，港珠澳大桥在周日（22日）晚上出现挤塞，将联同民建联多位全国人大代表及政协委员，在两会期间再次提出扩大私家车「人车共检」的建议，以加快通关流量。同时，他建议研究「一车多关」，允许车辆「东进东出、西进西出」，以减少两边关口的挤塞。

保安局：香港口岸运作畅顺 将与珠海反映

卓孝业回应指，港珠澳大桥在周末及节假日确实较为繁忙。他强调，香港口岸实行「车上检」，无需落车，并会在节假日增派人手，全面开放所有车道。卓孝业以刚过去的春节假期为例，指出港珠澳大桥的使用量占所有口岸的48%，录得约38万车次，创下新纪录。他承认，当时珠海方面确实出现车龙，最长约500米，但珠海当局已采取交通措施改善。他表示，香港口岸运作整体顺利，旅客通关时间一般在15分钟内，车辆则约需20至25分钟，情况可控。

对于珠海方面「人车分检」的问题，卓孝业表示当局会继续向相关内地部门反映。

陈勇亦关注非中国籍香港居民，特别是来港进行艺术表演的团体，在经香港进入内地时程序较为繁复，期望当局能进一步提升相关便利程度。卓孝业指，非永久性居民可申请「一签多行」签证，而短期访港旅客在符合特定条件下，亦可参与体育、文化及学术等活动，无需申请工作签证，该计划至今已有超过4.7万人受惠。

