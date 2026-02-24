关爱队︱第一期工作报告出炉 两年探访61万户、办5万项地区活动 民政总署：资助未用尽而KPI超额完成

政府2023年起在全港设立452支关爱队，第一期服务协议去年第三季起陆续届满。民政事务总署今日（24日）公布第一期关爱队服务工作报告，指全港关爱队在两年间已超额完成服务指标，共探访约61万个长者及有需要住户，总支出为4.44亿元，低于政府原先拨备，反映其慎用公帑并有效凝聚社区力量。

工作总结报告涵盖在2023年至2025年期间关爱队提供的多项服务及活动，包括探访长者户及其他有需要住户、协助处理突发和紧急事故、配合政府传递信息、举办地区活动等。报告交代各队关爱队的关键绩效，包括服务次数、受惠人次等资料。

两年服务逾百万人次 有关爱队超标完成KPI

正如民青局局长麦美娟早前所言，第一期关爱队的服务已全部达标完成，甚至超越了关键绩效指标。根据报告，在2023至2025年的两年服务期内，各队合共探访约61万个长者及有需要住户，提供约10万次简单家居或支援服务，并举办了约五万项地区活动，服务成果有目共睹。

总开支4.4亿元 仅用91%政府资助

报告亦按必需提供的服务、额外服务及其他开支分类，列出相关的财政支出。资源方面，政府为关爱队提供部分资源；承办团体须符合指引慎用公帑，同时亦透过赞助、捐赠或团体内部资源支持关爱队提供服务。关爱队第一期的整体服务计划总支出为4.44亿元，当中共4.11亿元的支出是由政府按资助协议所发放的资助承担（即92%），而余下的支出（即8%）则由关爱队凝聚社区资源所支付。值得注意的是，政府拨备了4.52亿元作为第一期关爱队的资助，最后关爱队只使用了当中的91%，而提供了超越关键绩效指标的服务要求，反映出关爱队在推行服务时慎用公帑，亦有效凝聚了社区的力量。

麦美娟盼公众深入认识工作 称成绩有目共睹

民政及青年事务局局长麦美娟说，关爱队的队员和义工一直以关怀和行动回应小区居民的需要。第一期关爱队在两年间合共探访约61万个长者户及有需要住户、提供约10万次简单家居或支援服务，以及举办约五万项地区活动，成绩有目共睹。此外，关爱队亦协助突发和紧急服务支援。在地区发生突发和紧急事故（例如宏福苑大火、鲗鱼涌发现战时炸弹、超强台风桦加沙和连场暴雨袭港等）时，关爱队都迅速动员，关心受影响人士的需要及提供适当支援。

其中，在大埔宏福苑火灾善后支援中，有超过1,900位来自全港18区的关爱队队员及义工迅速响应政府号召，积极参与紧急支援。麦美娟形容他们不分昼夜，跨区赶赴临时庇护中心为灾民登记及送递暖饭和被铺、协助整理和分发捐献物资等工作。她期望公众能透过这份报告，更深入认识关爱队的工作成果，增进对社区服务的了解，并鼓励市民参与关爱队工作。

此外，报告提供一些亮点服务及好人好事个案，以展现关爱队深入社区和编织关爱网络的成效。市民可浏览关爱队网页以查阅各小队的工作总结报告。

