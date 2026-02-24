巴拿马政府强行接管两个港口 特区政府提出严正抗议予以谴责

商务及经济发展局局长丘应桦今日（24日）向巴拿马驻港总领事提出严正抗议，香港特区政府对巴拿马政府昨日（23日）强行接管和记港口巴拿马港口公司经营的两个巴拿马港口并撤销经营权，破坏合约精神，表达强烈不满和反对，并强调会坚定支持和维护香港企业在海外的合法权益。

政府发言人重申，巴拿马最高法院早前裁定该公司经营的两个巴拿马港口违宪一事，完全是罔顾事实，背信弃义。相关公司已提出并启动仲裁程序，但巴拿马政府昨日强行接管两个港口，严重损害香港企业的合法权益和违反合约精神。特区政府对此粗暴行径予以谴责。

特区政府再次敦促巴拿马政府尊重合约精神，为当地依法营运的企业提供公平、公正的营商环境，确保企业的合法权益不受干预。香港企业在巴拿马经营和投资，应获公平合理的待遇和保障。

发言人强调，相关公司多年来在当地投入巨额投资和创造大量职位，有关裁决及巴拿马政府的无理行为自毁国家信用，严重破坏国际贸易规则。

