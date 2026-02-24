大棋盘︱的士车队「救亡」与网约平台合流谋出路

政府去年批出的士车队正式牌照，但政策落地至今大半年，「叫车难」的问题一直未有大改善，车队规模亦远逊预期；加上政府正推动网约车平台合法化，此消彼长下，的士车队政策恐有「烂尾」之虞。据悉多个车队为「救亡」，近期正与不同的网约平台洽谈合作，挽救生意，料二者「合流」是长远政策方向。基于现实考虑，预料政府未必会强制执行有关车队规模的牌照要求。

当局去年7月向5支车队发牌，按发牌条件要求，5支车队要在发牌后4个月、即去年11月底达到共计3500辆。但根据运输及物流局局长陈美宝近日提供的最新数字，预料本月底总数会增至1500辆车，仅达牌照要求总量的43%。

的士车队料于网约平台「挂单」

从用家角度，车队的车辆质素和服务水平，确实比普通的士有显著提升，但由于总量不足，加上用家要分别下载5支车队的应用程式召车、平台系统局限等，导致叫车非常困难。笔者曾多次透过Uber等平台叫车，接单者却是车队的士，反映车队自身平台使用不便，普及性亦远远不及现有几大网约平台。车队定单不足，更难吸引司机加盟，形成恶性循环。

政府也明显意识到车队运作的困难，陈美宝日前表示会在现有基础上，再增加几个地点予的士车队上落客，并协助车队申请百分百电动车贷款，协助车队发展。

至于建立车队统一叫车平台，八达通去年曾表示，将在手机程式推出「Call车易」平台，乘客毋须分别下载车队各自的程式，但至今只闻楼梯响。有知情人士指，有关平台已筹备得七七八八，时机成熟便可公布。

另一边厢，立法会去年通过网约车条例草案，最快今年第四季正式营运。据了解，部分的士车队近月与高德、滴滴等平台商讨合作，透过这些本身已有庞大用户群的平台，强化并推广车队服务。星群车队负责人、的士车行车主协会主席郑克和确认，有与网约平台洽谈合作，初步计划会在有关平台上「挂单」，乘客如希望使用优质的的士服务，可要求召来车队的士，这可一并解决现时车队的士叫车不便的问题。

有熟悉相关政策人士指，由于有网约平台合法化的变数，未来市场生态无论「争司机」还是「争生意」，竞争均远比原先预期激烈，最初的车队牌照规定，已肯定无法执行，政府当局目前倾向是「面对现实」，对车队规模从宽处理，只要见到服务水平有持续改善，会继续宽限甚至不再限制时间。各大车队竞标时已投入大量资源换车、聘请司机等，如今运作面临困难，长远与网约平台「合流」也是大势所趋，不能坐以待毙。

立法会交通事务委员会主席陈恒镔认为，的士车队政策执行与当初设想有一定出入，已无法再用原先的思维考虑，因时制宜是合理做法。他指如八达通的「聚合平台」成事，往后叫车会较方便，对车队生意有一定刺激作用；当生意增加，自然可吸引更多司机入行。

事实上，政府最初推出的士车队政策，当时仍未决定是否将网约私家车平台合法化，希望透过的士业改革作为「缓兵之计」，观察成效再谋定后动。不过经过多番争拗，政府去年加快推动网约车平台规范化，变相令车队在公共运输的角色越显尴尬，加上网约车平台年底营运，的士车队的定位实有需要检视。

聂风