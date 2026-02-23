民青局举办新春酒会 麦美娟：良好大厦管理是新一年重点工作

马年大年初七「人日」，民政及青年事务局今日（23日）假会展举行丙午年新春酒会，行政长官李家超、中联办主任周霁、政务司司长陈国基、律政司司长林定国、立法会主席李慧琼、多名政府主要官员和立法会议员出席。民青局局长麦美娟致辞时表示，回首过去一年，民青局秉持「民政帮到你」初心，让市民安居乐业、让福气迎满香江。

麦美娟强调，地区治理是施政根基，基层稳则香港稳，民青局会努力建立地区治理大团队，联同各区民政署、区议员、地区三会和关爱队，以凝聚民心为核心，筑牢基层治理的坚固堡垒。她又引述国家主席习近平提出「基层强则国家强，基层安则天下安」。展望未来，民青局将紧扣国家「十五五」规划，根据行政长官指示，编定五年工作规划，强化顶层设计，让政策衔接有序，落地见效。

麦美娟表示，青年是香港的希望，更是国家的未来。民青局将以青年人才培养计划为抓手，全方位培育青年，透过扩阔国际视野，协助他们建立大局观念。她又宣布，「青年网络」成员已突破27,000人，成为青年参与社会的重要平台。麦美娟又提到，关爱队在第一期服务期间，已探访约61万户长者及有需要家庭，并提供近10万次家居支援服务。

她又指，良好大厦管理是今年重点工作，民政总署将推动多项改进措施，包括积极推进18区区议会成立「大厦管理工作小组 」，另外亦会提出《建筑物条例》修订，努力回应市民期望。

酒会开始时，在舞龙舞狮伴随下，李家超与夫人李林丽婵进入会场。适逢马年，酒会邀请「古洞鼓乐团」演奏击鼓乐，包括《歌唱祖国》等歌曲。其后，李家超又带领一众嘉宾祝酒，祝愿国家民富业茂、国运永昌；祝愿香港特区和谐安宁、欣欣向荣；祝愿香港市民事事如意、岁岁平安。酒会完结前，李家超伉俪及麦美娟等与全场嘉宾大合照。

记者：陈俊豪

摄影：何健勇