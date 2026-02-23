35+颠覆案︱政府：案件铁证如山情节严重 上诉庭维持原判证危害国安终须受惩

「35+颠覆案」中，11人早前上诉定罪刑期，认罪被告中则有黄子悦连上诉刑期，合共12名被告提出上诉，律政司另上诉刘伟聪罪脱。上诉庭今早驳回全部定罪脱罪及刑期上诉，维持原判。特区政府回应上诉结果时指，上诉法庭驳回定罪及判刑上诉，说明任何颠覆国家政权、危害国安者终须受惩。发言人强调，案中45名被定罪被告罪有应得，律政司正研究是否就一名脱罪被告的裁决提出上诉。

「35+」意图推翻政治架构 严重性不下于推翻政府

特区政府发言人表示，本案共45名被告被定罪。原审法庭早前颁下的裁决理由书，已清晰指出在2020年3、4月时，所谓「35+计划」终极目的和用意已经非常清楚地向公众展示，就是要破坏、摧毁或推翻《基本法》和「一国两制」方针确立的现行香港特区政治制度和架构。法庭指出以戴耀廷为首的被告投入大量时间和金钱预谋策划所谓「初选」，其他被告均积极参与，尽全力希望令「35+计划」成功，若该计划成功执行到底，将产生极为深远的负面影响，其严重性不下于推翻香港特区政府。

发言人又指，在审讯过程中，更揭示了涉案人士提出的「揽炒十步曲」计划，同时通过大规模街头暴动及其他手段，使香港社会陷入停顿，加上国际政治及经济制裁，以达至「揽炒」效果，令市民受苦。本案铁证如山，犯罪情节严重，被定罪人士罪有应得。上诉法庭驳回有关的定罪和判刑上诉正好说明，任何人想要颠覆国家政权、危害国家安全，最终都必须依法受到惩治。

相关新闻：35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判

律政司研究就一人脱罪裁决上诉

至于维持原审法院因证据不足，未能肯定一名被告有参与串谋罪行的裁决，律政司将审慎研读判词，并研究是否提出上诉。

强调坚决打击危害国安行为

发言人表示，香港特区是法治社会，《香港国安法》和《维护国家安全条例》明确订明防范、制止和惩治危害国家安全犯罪，应当坚持法治原则。法庭就本案上诉作出的判决，足证香港特区司法机关依法独立行使审判权，而所有面对刑事指控的人均严格按照适用法律，并在《基本法》及《香港人权法案条例》的保障下，享有接受公平审讯的权利。法院严格按照证据和所有适用法律判案，案件不会因涉案者的职业、政治理念或背景而在处理上有所不同；而控方有责任在毫无合理疑点下证明被告人犯罪，被告人才可被法庭定罪。

发言人强调，维护国家安全是每位市民天经地义的责任，特区政府坚决严厉打击危害国家安全的行为和活动，有法必依，违法必究，执法必严。特区政府会一如既往坚定不移、全面准确实施《香港国安法》、《维护国家安全条例》及香港特区其他维护国家安全的相关法律，依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，同时依法保障香港市民的权利和自由，确保「一国两制」实践行稳致远。