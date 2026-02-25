财政预算案2026．直播︱推进人民币国际化 定期发行不同年期人民币债券 积极研究加快落实在港推出国债期货

《财政预算案2026》今日（25日）上午11时公布。财政司司长陈茂波早前指，受惠印花税收入增加，本财政年度经营帐目可提前恢复盈余，综合帐目相信只有低位赤字，甚至有盈余。外界关注今年预算案会否「派糖」，包括提高薪俸税退税、差饷宽免、子女免税额等。《星岛头条》持续更新现场重点，助读者了解预算案最新资讯。

预算案建议 放宽集团内部资产转让的印花税宽免准则

【11:47】为优化营商环境及方便企业进行内部重组，政府建议放宽集团内部资产转让的印花税宽免准则，以扩大合资格的关联法人团体范围。将于年内提交条例修订草案，有关建议适用于即日起签订的文书。

「打风不停市」为库房带来额外25亿元收入

【11:43】政府会推进人民币国际化，定期发行不同年期人民币债券，积极研究加快落实在港推出国债期货。

【11:42】陈茂波指，港交所2024年9月实施「打风不停市」安排以来，有7个交易日在恶劣天气下如常开市，确保了市场流动性，并带来约25亿元印花税收入。为持续优化证券市场，吸引发行人和提升市场效率，港交所将推进以下工作：

1. 在第一季就修订「同股不同权」企业上市要求、便利海外发行人第二上市、优化首次公开招股流程，以及为生物科技和特专科技公司申请上市提供更多弹性等咨询市场；

2. 在上半年落实完善结构性产品上市框架，以及就推动「T+1」结算周期的具体实施方案咨询市场；以及

3. 改革证券市场每手买卖单位，以及联同证券及期货事务监察委员会（证监会）和业界在年内推出无纸证券市场制度。

政府亦会推进下一阶段改革，包括优化上市公司持续规管架构；为海外公司来港第二上市提供具体指引；纳入更多海外市场为认可交易所；以及继续与市场探讨为退市或需特殊处理股份提供场外交易平台。

【11:27】政府正研究进一步推动在北都持有土地的发展商，联同科技或先进制造企业向政府提出合作发展方案。期望通过三方合作，引导相关的土地和企业资源对接香港重点发展产业方向，让商界更深度参与香港经济的创科转型，合力加速北都发展。

政府也会向立法会申请注资一百亿元予河套园区公司以加速园区发展，包括引入市场力量加快发展第一期余下地块；提供重要基础设施；进一步加强对初创企业的支持，以及成立创投基金。新田科技城是河套的延伸，与河套香港园区形成上中下游协同发展，构建完整的产业生态圈。政府今年将成立专属公司推动开发，并向立法会申请注资一百亿元起始资金，同时带动市场资源提速发展。【11:20】雇员再培训局，将会升格为技能提升局，提升雇员的竞争力。统计处将会推出新的网上数据平台；政府将会利用AI提升公共服务水平，包括交通、就业服务等，以及水浸预警。

【11:18】此外，财政司司长会成立并主持「AI+与产业发展策略委员会」，为AI带动产业转型及发展订定策略，创造有利条件，并邀请专家、学者、企业及园区公司等参与，初期将聚焦生命健康及具身智能。

【11:15】财爷提到，行政长官将率领跨局跨部门专班，带领香港主动对接「十五五」规划，并首次制订香港的五年规划。我们会更积极融入和服务国家发展大局，以有为政府结合高效市场，推动经济朝高质量、高增值、多元化的方向前行。

【11:08】陈茂波预测香港经济在2027年至2030年间，平均每年实质增长百分之3，基本通胀率为平均每年百分之2。预测今年本港经济增长2.5%至3.5%，整体通胀率1.8%。

【11:02】陈茂波指，预期今年经济势头持续良好。今年度的经营帐目恢复盈余，综合帐目计及发债所得，亦提早恢复平衡，在力所能及的范围内，可适度增加对市民和中小企的支援。

今年《预算案》封面颜色为紫色，陈茂波解释，这寓意在瞬息万变的外部环境中，香港经济内生动力不断增强。政府去年预计，本年度会录得约670亿元赤字，但陈茂波早前已预告经营帐目可提前一年恢复盈余。公共财政状况有改善，政界预期今年「派糖」力度会增加，相信薪俸税退税、住宅差饷宽免等纾困措施会延续；多个政团亦要求提高子女免税额，相信《预算案》会有著墨。

此外，政府划拨款约2亿元成立「北都城乡共融基金」，推动乡郊文化旅游，识别具商业吸引力项目，发展一日游或深度游等，北部都会区超过200条乡村将包括其中。

不过，部分措施料不会推行，例如派消费劵、用强积金置业等。电动私家车「一换一」税务宽减计划去向亦备受关注，由于电动车普及程度已大增，政府今年有机会进一步减少优惠，触发车行近月以「最后机会」作招徕促销，不少车主「赶尾班车」换电动车。

公务员有望「重获」加薪

至于公务员加薪问题，去年《预算案》罕有公布行政、立法、司法机构一致冻薪，并叫停薪酬趋势调查。据了解，政府今年会按既定机制决定公务员调薪，即由薪酬趋势调查委员会进行调查，再交由行政长官会同行政会议决定。

