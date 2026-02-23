乡议局拟11月办北都马拉松 刘业强冀穿插新界文化特色 向外推广北都

新界乡议局今（23日）举行「丙午年新春团拜」。行政长官李家超、中联办副主任罗永纲、政务司司长陈国基等出席。乡议局主席刘业强指，乡议局作为爱国爱港爱乡的团队，必定带领原居民支持《一国两制下香港维护国家安全的实践》白皮书，强调北都建设正处于关键期，唯有在高水平安全保障下，才能专注发展。他又透露计划于11月在北都举办马拉松，盼可宣传北都，带动旅游、经济。

刘业强：安全是发展前提 稳定是繁荣基石

刘业强致辞时指，近日国务院发布《一国两制下香港维护国家安全的实践》白皮书，为香港长治久安提供指引，乡议局作为爱国爱港爱乡的团队，必定带领原居民支持白皮书，坚定维护国家主权、安全和发展利益。他又指白皮书不仅提供指引，亦为经济、民生发展奠定基础，过去一年香港经济势头良好，旅游业复苏、香港经济保持活力，这些成果说明安全是发展的前提，稳定是繁荣基石。

刘业强续指，北都建设正处于关键期，唯有在高水平安全保障下，才能专注发展，将新界打造成香港的新引擎。他强调乡议局支持北都发展，会做好地区工作聆听居民声音，发挥桥梁作用，又期望政府多与乡议局沟通，保障乡民合理权益。他又透露，计划在举办北都马拉松活动，让社会感受到北都这遍土地的活力。

拟11月举办北都马拉松 赛道途经村落及科技城

刘业强在活动后接受《星岛头条》访问时补充，计划首年北都马拉松在今年11月举行，预计可接受约一万人参加，其中5千名额为「全马」，5千为一公里至「半马」，由乡议局出发到元朗新田，途中会经过不少村落、新田科技城，料全程约42公里，赛道以单车径为主，故影响居民较少，活动亦经顾问公司研究，现时正向当局申请，相信可行性高。他期望北都马拉松能以「运动加文化」形式举行，会穿插新界的文化特色，将向外推广，盼可宣传北都，带动旅游、经济。

麦美娟：乡议局是政府坚实伙伴 冀支持北都建设

民政及青年事务局局长麦美娟致辞时赞扬，乡议局一直秉持爱国爱港爱乡精神，是政府的坚实伙伴，亦是政府与新界居民之间的重要桥梁 ，而在去年立法会选举乡议局亦动员乡民支持。她提到今年是「十五五」开局之年，为积极对接十五五规划，政府积极发展北都，亦深度参与大湾区建设，期望乡议局全力支持政府加速推动北都建设，为香港注入更动能。

记者：林彦汛

摄影：何健勇