政府公开招聘两部门首长 议员促恒常化 杨何蓓茵：视乎需要 未必有固定模式

政府首次就食物环境衞生署署长及政府新闻处处长两个首长级职位进行公开招聘，议员关注未来会否将此机制恒常化。公务员事务局局长杨何蓓茵今日（23日）在立法会公务员及资助机构员工事务委员会会议上表示，未来会否就更多首长级职位进行公开招聘，需视乎个别职位在不同时期的需要，未必会设立恒常化或固定的招聘模式。

议员倡建恒常人才流动机制

劳联选委界议员林振升指出，食环署署长过往是晋升阶梯的一部分，如可升至常任秘书长，但是次公开招聘却订明不会晋升，关注政府会否为公开招聘更多首长级职位订下时间表，建立恒常化的人才流动机制。

杨何蓓茵回应指，公开招聘较高级职位，特别是部门首长，是基于当时的实际需要。她解释，由于食环署署长的上级职位为常任秘书长，按规定须由政务官出任，而透过公开招聘从外界引入的人员不属于政务官体系，因此在条款中必须列明不会再获晋升。她强调，未来是否增加公开招聘，需视乎不同职位在不同时候的需要，故未必会有固定模式。

冀透过公开招聘引入应用科技专才

对于为何选择公开招聘食环署署长，杨何蓓茵表示，鉴于食环署过去数年进行了多项改革，当局认为在应用科技及执法等方面，或可从外界引进具备相关经验的专才，为部门带来不同的做法和思维。

劳联劳工界议员周小松则关注，政府有何信心招聘没有政府工作经验的人士担任要职。杨何蓓茵回应指，公开招聘不设年龄限制，亦欢迎具有政府或公营机构经验的人士申请，若内部有符合条件且有兴趣的政务官，同样可以投考。