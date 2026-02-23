大棋盘︱安置方案具吸引力 最后立法手段暂「留白」

政府公布大埔宏福苑长远安置方案，将动用约40亿元公帑收购7座大厦业权，未补价及已补价单位分别每呎8000元和10500元。考虑到收购价已显著高于火灾前的宏福苑楼价、数年后落成的大埔颂雅路西居屋呎价，加上若居民选择「楼换楼」，亦可获租金补助直至入伙，今次方案颇具吸引力，甚至是以「情」为先的慷慨。对于若限期过后仍坚拒收购的业主，财政司副司长黄伟纶露口风，或探讨特别立法处理作「最后手段」。

政府问卷显示，有183户表示只接受原址重建，占总户数9%。黄伟纶昨明言，8月31日「特设销售计划」停止是严肃界线，坦言若业主仍坚拒收购，将面对更多困难，因为现实上「个单位系卖唔到」。这番言论背后有一定「提醒」意味：若不接受收购，物业价值几乎归零，紧握单位并不现实。

对于若小部分居民坚持不卖楼，会否进行立法等强制手段，黄伟纶表明「唔想咁快进入呢个讨论」，但长远来说，会探讨需否以特别立法处理。据悉政府内部研判，今次收购价已是相当有吸引力的方案，相信随着「解说专队」加以讲解，会越来越多居民愿接受收购。

有熟悉宏福苑圈子的人士指，部分居民早前被「带风向」联署要求原址重建，但政府方案出炉后，绝大多数居民都倾向接受，因收购价已高于预期，「只有极少数楼价最高峰买落嘅个案，有机会倒蚀，其余都系赚」；亦有个别居民「得一想二」，无论如何都会要求更多。他指政府不可能满足所有人，总要果断决定。

消息人士指，8．31限期前仍未有决定者，主要有两类人，一是处理遗产继承需时，政府会酌情处理，待完成程序后仍可参与特设销售；另一类是坚持不卖业权的居民，届时情况相当复杂，当局不排除参考坊间意见，以立法方式收回业权，但强调目前首要任务是做好解说工作，希望他们接受收购。

立法收购无先例可循 政界、专业界别暂不讨论

消息又指，大火规模及影响前所未有，若有居民坚拒卖业权，目前无法例可援引，或需订立新法例处理。发展局局长宁汉豪前日便发文指，虽然政府有透过《收回土地条例》征收私人土地，但有关安排是为进行发展而引用公权，例如推展北都或基建设施，宏福苑情况明显不同。

立法会发展事务委员会主席林筱鲁指，收购业权问题极复杂，包括居屋业权性质与私楼不同、若最终不收购宏志阁涉及的公契问题等，超出现有法律工具框架，亦无先例；若以「公共利益」理由引用《收回土地条例》征收，亦会涉及改划等问题。他认为毋须太早讨论「特别立法」方式，以免干扰现有工作。

测量师学会曾建议订立新法例特事特办，会长温伟明向笔者表示，早前建议针对的是分割宏志阁与其他7栋大厦的公契和业权等事宜，只是大方向，具体细节要留待法律专家分析。他认为现阶段不适合讨论拒卖业权问题，当务之急是尽快安置受火灾影响的居民。

政府在《财政预算案》发表前夕公布收购方案，包括动用40亿元公帑，相信《预算案》将交代预留相关款项。不过今年公共财政有改善，市民普遍期望政府提升「派糖」力度，但宏福苑收购涉及公帑，某程度上令推出纾困措施的「弹药」减少，加上源源不断的各类补贴，已引起部分市民反响，毕竟社会「同情度」始终有上限。难怪黄伟纶昨日说，制订安置方案最大困难是平衡公帑运用。

聂风