关爱队｜中产区抗拒传统探访 丹拿关爱队变阵办化妆班：中产需关心非恩惠

政府2023年起在全港设立450多支关爱队，第一期服务协议去年第三季起陆续届满，政府当时指全部关爱队服务均达标，甚至超标。身处中产社区的东区丹拿关爱队队长曾卓儿接受《星岛头条》访问时表示，居民一度因抗拒传统探访，他们需逐步改变服务方式，例如变阵改以化妆班、军营参观等活动融入社区，最终超额完成指标。

曾卓儿：参观军营等国教活动受欢迎

关爱队恒常工作之一是探访有需要人士，但在东区等较多中产家庭的社区，服务推展并非一帆风顺。曾卓儿坦言，居民对传统探访服务或有抗拒心态，团队只能「摸著石头过河」，将探访改为透过活动形式接触居民，了解他们需要。其中，「化妆班」反应最为热烈，因迅速爆满而需加开；而带领居民参观解放军军营及消防潜水基地等国民教育活动，亦在开放报名后数小时内额满。

谈及上一期的KPI，曾卓儿表示团队已「超额完成」，举例KPI要求与警方联合进行80次街站宣传，而关爱队实际执行了逾百次，几乎每星期都设有三至四次流动服务站，积极接触居民。根据资料，丹拿关爱队在上一期服务中，共推行118次政策宣传及教育活动，惠及15,272人；并举办10次节庆活动，受惠人数达18,650人。此外，关爱队亦探访了573户长者及有需要人士，以及进行88次社区关爱服务及活动。

上门装灯揭独居翁晕倒 关爱队：中产人士需关心而非恩惠

曾卓儿指，区内不少「独老」或「双老」家庭，有十多名队员自愿担任「紧急联络人」，在突发情况下提供支援。她忆述，一次为六旬独居长者上门安装电灯时，因拍门久未有回应而察觉有异，最终发现对方晕倒在家，幸及时将其唤醒。

她强调，中产人士不是需要恩惠，而是关心、资讯和社区的归属感，又指关爱队的设立并非只服务某一撮人，而是整个社区都需要关爱，「不是说没有钱才需要关爱，政府推行关爱队是要社会共融」。她认为，透过关爱队与居民的联系，既能令政府政策宣传更顺利，亦能提升社区参与度。

未来新增法律讲座 鼓励参与屋苑法团事务

展望新一期工作，曾卓儿透露政府设定的KPI目标增加20%。丹拿关爱队除增加街站宣传频次外，亦会新增「香港文化教育日」，带领居民认识本地历史建筑。考虑到中产社区业主较多，团队将新增法律讲座，邀请专家讲解楼宇管理及防止围标等议题，鼓励居民参与法团事务。医疗方面则会增加免费筛查及转介服务。

记者：郭文卓